Trump recibió en la Casa Blanca al presidente de Siria

El presidente Donald Trump, recibió en la Oficina Oval a su homólogo sirio, Ahmed Al Sharaa, siendo el primer líder de Siria en visitar la Casa Blanca desde la independencia del país en 1946 y a quien presentan como un “líder fuerte”.

Ahmed Al Sharaa, un excombatiente rebelde, fue detenido por fuerzas estadounidenses en Irak en 2005 por sus vínculos con Al Qaeda. En diciembre del año pasado, lideró una coalición rebelde de islamistas que derrocó a Bashar al Asad tras décadas en el poder.

“Me cae bien”

Tras el encuentro, Trump dijo “me cae bien”. La reunión se llevó a cabo lejos de las cámaras, el presidente gregó que quiere que Siria se convierta en un país “muy exitoso” tras 14 años de guerra civil y que Al Sharaa “puede lograrlo, realmente lo creo”.

“Es un líder muy fuerte”, afirmó. “La gente decía que había tenido un pasado difícil, todos hemos tenido pasados difíciles (…) Y pienso sinceramente que sin un pasado difícil no tiene Siria ninguna oportunidad”, señaló Trump.

Trump ya había expresado su simpatía por el presidente interino sirio durante su primer encuentro en mayo en el Golfo Pérsico.

Pausa en las sanciones a Siria

Ahora, con motivo de esta visita histórica, el Departamento de Estado anunció una nueva pausa en las sanciones estadounidenses, mientras se espera que el Congreso eventualmente las levante de manera definitiva.

Al Sharaa llegó discretamente a la Casa Blanca a las 11:30 de la mañana. Ingresó por una entrada lateral, sin el protocolo habitualmente reservado a los jefes de Estado y de gobierno extranjeros, a quienes el presidente estadounidense casi siempre recibe en el pórtico.

Los periodistas tampoco fueron invitados a la Oficina Oval en presencia de los dos líderes, al contrario de lo que suele ocurrir en visitas oficiales.

El mandatario sirio se retiró sobre las 13:20 hora local (19:20 CET) y se detuvo unos instantes para saludar a partidarios que lo aclamaban frente a la Casa Blanca.

Desarrollar y fortalecer la relación bilateral

En un breve comunicado en X acompañado de algunas fotos, la presidencia siria indicó que los dos dirigentes habían discutido “las maneras de desarrollar y fortalecer” la relación bilateral, así como “varios temas regionales e internacionales de interés común”.

Al Sharaa obtuvo una nueva pausa de 180 días de la ley César que imponía sanciones estadounidenses drásticas contra el gobierno de Bashar al Asad, ya suspendida en mayo.

El gobierno de Trump quiere una derogación completa de esta ley de 2019, que excluye a Siria del sistema bancario internacional y de las transacciones financieras en dólares, pero esto requiere una votación del Congreso.

Coalición Internacional y Embajada en Washington

Siria podrá reabrir su embajada en Washington y además se unirá a la coalición internacional dirigida por Estados Unidos contra el Estado Islámico, informó un funcionario estadounidense bajo anonimato, en plena visita del presidente sirio.

“Estados Unidos permitirá a Siria retomar las actividades de su embajada en Washington para una mayor coordinación contra el terrorismo” y de “seguridad”, dijo el informante.

“Durante la visita” del presidente interino Ahmed al Sharaa, “Siria anunció que se unirá a la Coalición Global para Derrotar a ISIS” o Estado Islámico, añadió la fuente.

Durante la visita, Siria debía firmar un acuerdo para unirse a la coalición internacional antiterrorista liderada por Estados Unidos, según el enviado estadounidense para Siria, Tom Barrack.

Estados Unidos, por su parte, planea establecer una base militar cerca de Damasco, “para coordinar la ayuda humanitaria y observar los desarrollos entre Siria e Israel”, según otra fuente diplomática en Siria.

Al Sharaa fuera de la lista de terroristas

Washington retiró el viernes a Al Sharaa, de 43 años, de la lista negra de terroristas.

Desde 2017 y hasta diciembre pasado, el FBI ofrecía una recompensa de $10 millones de dólares por cualquier información que llevara al arresto del líder de la antigua rama local de Al Qaeda, el grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

El jueves, el Consejo de Seguridad de la ONU también levantó las sanciones contra Al Sharaa, por iniciativa de Estados Unidos.

Desde que asumió el poder, el dirigente sirio ha roto con su pasado y se abrió a Occidente y los Estados de la región, incluido Israel, con el cual su país está teóricamente en guerra.

Sin embargo, también prometió “redefinir” la relación de Siria con la Rusia de Vladimir Putin, con quien Al Sharaa se reunió en Moscú hace menos de un mes. Rusia es un aliado clave de Al Asad, quien se encuentra precisamente asilado allí.

