MLB: Pat Murphy y Stephen Vogt se alzaron con el premio a Manager del Año por segundo año seguido

Pat Murphy, dirigente de los Milwaukee Brewers y el timonel de los Cleveland Guardians, Stephen Vogt, fueron reconocidos ambos la noche del martes como Manager del Año de la Liga Nacional y la Liga Americana por segunda campaña seguida, respectivamente.

La votación de los electores de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA) otorgó el premio por segunda temporada consecutiva a ambos pilotos.

Hasta hoy, solamente dos dirigentes habían ganado el Manager del Año en campañas seguidas: el miembro del Salón de la Fama, Bobby Cox (2004-2005), y Kevin Cash de los Rays (2020-2021). Murphy y Vogt duplicaron el tamaño del exclusivo club.

Histórico premio para Pat Murphy

Murphy recibió 27 votos al primer lugar, mientras que Terry Francona (dos) de los Reds y Rob Thomson (uno) de los Phillies recibieron las otras selecciones al primer puesto.

Murphy se une a Bobby Cox (2004-05) como los únicos pilotos del circuito que conquistan el trofeo en temporadas consecutivas, pero es el primero que lo logra en sus primeros dos años en el cargo.

Bajo la tutela de Murphy, Milwaukee compiló marca de 97-65, la mejor de Grandes Ligas, y el récord de la franquicia, para ganar la División Central por tercera temporada consecutiva y cuarta en cinco años.

Stephen Vogt también repitió

En su segunda temporada como piloto de los Cleveland Guardians, Stephen Vogt fue nombrado Manager del Año de la Liga Americana, informó el martes la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

Superó en la votación de los escritores a John Schneider, de los Toronto Blue Jays, y a Dan Wilson, de los Seattle Mariners.

Con Vogt de comandante, los modestos Guardians, cuya nómina salarial fue la número 25 de todas las Grandes Ligas, superaron la ausencia de los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz, por una investigación de apuestas, para conquistar el banderín de la División Central.

La desventaja de 15.5 juegos que Cleveland remontó para superar a los Detroit Tigers es la mayor que un equipo ha superado para terminar primero en una división (desde 1969) o liga (antes de 1969) en la historia de las Mayores.

Vogt se unió a Kevin Cash (2020-21) como los únicos estrategas de la Liga Americana que ganan el premio Manager del Año en temporadas consecutivas, pero Vogt es el único que lo consigue en sus primeras dos temporadas con el cargo.

