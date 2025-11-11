Ola de frío ártico deja a millones bajo temperaturas récord: Cómo impactó y qué se espera

Una masa de aire ártico provocó este martes la primera gran ola de frío de la temporada en Estados Unidos, impactando a aproximadamente 200 millones de personas. El país registró sus temperaturas más bajas hasta el momento, acompañadas por la primera nevada significativa del invierno.

El aire frío, que ya provocó estragos en el Medio Oeste, se dirige al Sur con temperaturas que podrían romper récords históricos hasta la madrugada de este martes.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional citados por NBC News, estas son las incidencias en las últimas horas y pronósticos:

El sur en alerta

El avance del aire polar hacia el sur es notable, esperando que el martes se registren temperaturas gélidas en gran parte de la región y se batan decenas de récords de bajas temperaturas .

Riesgo récord: Ciudades como Birmingham (Alabama), Tupelo (Mississippi), y Knoxville, Memphis y Nashville (Tennessee) se preparan para temperaturas mínimas récord este martes.

Ciudades como Birmingham (Alabama), Tupelo (Mississippi), y Knoxville, Memphis y Nashville (Tennessee) se preparan para temperaturas mínimas récord este martes. Caída extrema en Florida: El estado de Florida experimentará un cambio drástico. Mientras el domingo la temperatura del océano en Palm Beach rondaba los 27°C, se espera que el martes las mínimas en algunas áreas de Miami desciendan a los -1°C y 4°C. Esta caída ya está provocando un fenómeno inusual: las iguanas se están cayendo de los árboles, ya que al descender la temperatura por debajo de los 10°C, el metabolismo de estos reptiles se ralentiza.

Anomalía Térmica: En algunas zonas del sur, las temperaturas máximas vespertinas estarán entre 10 y 25 grados por debajo de lo normal.

Caos en el Medio Oeste y los Grandes Lagos

El aire helado ya ha provocado el caos en el Medio Oeste, con un intenso fenómeno de nieve por efecto lacustre que ha generado condiciones de viaje “que amenazan la vida”.

Acumulaciones históricas: Chicago acumuló casi 30 centímetros de nieve el lunes por la mañana. Esto, sumado a las fuertes nevadas y vientos intensos, llevó al condado de Cook a emitir una "alerta meteorológica invernal".

Peligro en carreteras: En Indiana, se reportaron vehículos saliendo de la carretera y provocando atascos. La nieve por efecto lacustre, causada por el aire frío que pasa sobre los cálidos Grandes Lagos, está dejando tasas de nevadas de hasta 3 pulgadas por hora y ráfagas de viento de hasta 30 a 35 millas por hora.

Nueva York se prepara

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha instalado a la población a tomar precauciones para la primera tormenta invernal, con una fuerte presencia de nieve por efecto lacustre y desplome de las temperaturas.

Movilización estatal: La oficina de Hochul informó que ha preparado 1,571 camiones quitanieves grandes y casi 200 quitanieves medianos y de remolque para despejar las carreteras.

Pronóstico de nieve: Se esperan entre 7 y 15 centímetros en el condado de Chautauqua, y hasta 30 centímetros en algunas zonas desde Erie (Pensilvania) hasta la costa oeste del estado de Nueva York.

Activación social: Es probable que se active el programa estatal "Código Azul", que exige albergue y horarios más amplios para las personas sin hogar cuando las temperaturas bajan de 0°C.

Advertencias: Se prevé que las temperaturas en algunas partes del estado desciendan hasta los 15 grados centígrados, con una sensación térmica de hasta 10°C.

