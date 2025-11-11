Cómo proteger a tu mascota del frío: consejos para un invierno seguro

Con la llegada del clima invernal a gran parte de Estados Unidos, los termómetros empiezan a descender y las mascotas también sienten el impacto de las bajas temperaturas. Perros y gatos pueden sufrir hipotermia o congelación en cuestión de minutos si no se toman las precauciones adecuadas.

Ante esta realidad, la organización Best Friends Animal Society, líder nacional en el rescate y protección de animales de albergue, recuerda a los dueños la importancia de extremar cuidados durante esta temporada.

Best Friends Animal Society trabaja desde hace más de 3 décadas para transformar la manera en que el país trata a los animales sin hogar. Su meta: lograr que EE.UU. sea un país “No-Kill”, es decir, sin sacrificios de perros y gatos en los albergues. Durante el invierno, además de fomentar la adopción responsable, la organización refuerza su llamado a cuidar a los animales de compañía frente al frío extremo.

Cuidado con las temperaturas bajo cero

Cuando el termómetro baja de los 20°F (–6°C), las mascotas pueden enfrentar un riesgo real de hipotermia o congelación. En especial, los perros pequeños, ancianos o de pelo corto son los más vulnerables. Por ello, Best Friends recomienda limitar el tiempo al aire libre a paseos cortos y procurar que los animales pasen la mayor parte del día dentro del hogar, donde la temperatura sea estable y confortable.

“Los animales dependen de nosotros para su seguridad. Si hace demasiado frío para ti, probablemente también lo sea para tu mascota”, recuerda la organización.

Durante los paseos, observa el comportamiento del animal. Si comienza a temblar, levantar las patas o caminar más despacio, es señal de que necesita regresar a casa.

En esta temporada, siempre debes pasear a tus mascotas con correa. (Foto: Elise Amendola/AP)

Abrígalos y protege sus patitas

El uso de abrigos o suéteres es recomendable para perros pequeños, mayores o de pelo corto, ya que su cuerpo no retiene el calor con la misma facilidad. Además, las almohadillas de las patas pueden irritarse por la sal o los productos químicos usados para derretir el hielo en las calles. Best Friends sugiere emplear productos aptos para mascotas y limpiar cuidadosamente sus patas al volver del paseo.

Otra opción es colocarles botitas protectoras, que evitan el contacto directo con el hielo y los químicos. Este simple hábito puede prevenir lesiones, grietas y molestias en sus patas.

También es importante recordar que el anticongelante, frecuente en garajes o aceras durante el invierno, es altamente tóxico para los animales, incluso en pequeñas cantidades. Manténlo fuera de su alcance y limpia cualquier derrame de inmediato.

La nieve puede desorientar a los animales y hacer que pierdan su rastro habitual. Por eso, Best Friends insiste en mantenerlos siempre con correa durante los paseos y verificar que sus microchips y placas de identificación estén actualizados. En caso de extravío, estos datos son esenciales para lograr un reencuentro rápido y seguro.

Por otra parte, los gatos comunitarios o sin hogar suelen buscar refugio bajo los autos o cerca del motor, atraídos por el calor que queda después de conducir. Antes de encender el vehículo, da unos golpecitos al capó o toca el cláxon para asegurarte de que no haya un gato escondido. Esta sencilla acción puede salvar una vida.

Adopta: un acto de calidez en invierno

Además del cuidado físico, Best Friends invita a los estadounidenses a abrir su corazón y su hogar a una mascota en adopción. Según datos recientes de la organización, si tan solo el 6% de las 7 millones de personas que planean adquirir una mascota este año optarán por adoptar en lugar de comprar, el país podría acabar con el sacrificio de perros y gatos en los albergues.

El invierno es una época en la que muchos animales enfrentan condiciones extremas en las calles o refugios sobrepoblados. Adoptar no solo cambia la vida del animal, sino que también transforma la de la persona que le brinda una segunda oportunidad.

“Una mascota adoptada te llena de calidez incluso en los días más fríos”, afirma Best Friends Animal Society, que ofrece recursos, voluntariados y programas de adopción en todo el país.

Para conocer mascotas disponibles para adopción o descubrir cómo apoyar la causa No-Kill, visita salvaunamascota.org.

