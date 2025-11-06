Tormenta invernal dejará hasta 40 centímetros de nieve en Alaska, Wyoming y Washington

El invierno se adelantó en Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) ha emitido varias alertas por tormenta invernal en partes del Extremo Norte, el Noroeste y la región de las Montañas Rocosas, donde se espera una acumulación de hasta 16 pulgadas (40 centímetros) en las últimas horas y hasta la mañana del viernes.

El fenómeno, que marcará una de las primeras nevadas intensas de la temporada, traerá condiciones peligrosas para conducir, especialmente en zonas montañosas y autopistas principales.

El pronóstico también advierte sobre vientos fuertes, baja visibilidad y carreteras resbaladizas, factores que podrían generar interrupciones de viaje y condiciones “difíciles o imposibles” para el tránsito vehicular.

El NWS anticipa ráfagas de hasta 40 millas por hora (64 km/h), lo que provocará ventiscas y nieve levantada por el viento, dificultando aún más la movilidad en los pasos de montaña y zonas de mayor altitud.

Estado por estado: el impacto de la tormenta

Alaska

En Thompson Pass, uno de los puntos más fríos y elevados del estado, se esperan alrededor de 9 pulgadas (23 cm) de nieve acumulada entre la noche del miércoles y la tarde del jueves. Los meteorólogos advierten que los vientos podrían alcanzar las 40 mph hacia el mediodía del jueves, reduciendo la visibilidad a menos de un kilómetro y complicando los desplazamientos matutinos y vespertinos.

El NWS pidió a los residentes tener precaución al salir de casa, ya que las superficies estarán heladas y resbaladizas, lo que incrementa el riesgo de caídas y lesiones. Las autoridades recomendaron limitar las actividades al aire libre y preparar vehículos con neumáticos de invierno o cadenas.

Wyoming

En las Montañas Teton y Gros Ventre, el sistema podría dejar entre 4 y 8 pulgadas (10 a 20 cm) de nieve, y hasta 12 pulgadas (30 cm) en las zonas más altas de los Tetons. El NWS informó que los vientos sostenidos de 40 mph podrían reducir drásticamente la visibilidad a lo largo de los pasos Teton y Togwotee, 2 rutas clave que conectan comunidades rurales con Jackson y Dubois.

Las autoridades estatales recomiendan a conductores y turistas consultar las actualizaciones del Departamento de Transporte de Wyoming, que ofrecerá reportes en tiempo real sobre cierres, demoras y condiciones de los caminos.

Washington

La mayor acumulación se espera en las Montañas Cascadas, particularmente en los condados de Whatcom y Skagit, donde la nieve podría alcanzar hasta 16 pulgadas (40 cm) desde la noche del miércoles hasta la mañana del viernes, especialmente por encima de los 1,200 metros (4,000 pies) de altitud.

En Mount Baker, los pronósticos indican que la nevada podría llegar a 24 pulgadas (61 cm), y las zonas más elevadas de las Cascadas podrían recibir casi un metro de nieve.

El NWS estima que el jueves será el día más intenso, con acumulaciones de hasta una pulgada (2,5 cm) por hora. Debido a la magnitud del evento, se espera que la autopista 20, al oeste del paso Washington, se vuelva “difícil o imposible de transitar”, afectando el transporte y los desplazamientos diarios.

“Si debe viajar, lleve una linterna adicional, comida y agua en su vehículo en caso de emergencia”, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional en su más reciente comunicado.

El organismo también recomendó evitar viajes innecesarios, reducir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos. Las condiciones podrían cambiar rápidamente, por lo que se insta a seguir los boletines locales de clima y tránsito en tiempo real.

Qué esperar en los próximos días

El NWS continuará monitoreando el sistema a medida que avance hacia el este. Las autoridades prevén que la tormenta se disipe gradualmente hacia el fin de semana, aunque no descartan más frentes fríos en las próximas semanas, especialmente en el noroeste del país.

Entre las recomendaciones oficiales destacan:

1) Mantener un kit de emergencia invernal en los vehículos, con mantas, baterías, linterna y alimentos no perecederos.

2) Revisar las condiciones de los caminos antes de salir, especialmente en zonas de montaña.

3) Evitar los pasos de alta elevación durante las horas de mayor nevada o viento.

Este episodio invernal temprano confirma que el invierno llegó antes de tiempo en el norte de EE.UU. Con temperaturas en rápido descenso y sistemas árticos avanzando desde Canadá, los meteorólogos no descartan que noviembre sea uno de los más fríos de los últimos años para gran parte del país.

