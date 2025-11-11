PAN y WIC entre los programas que serían financiados en Puerto Rico bajo acuerdo en el Congreso para reabrir el gobierno federal

NUEVA YORK – La Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) en Washington D.C. dijo que el acuerdo bipartidista que fue aprobado en el Senado federal para reabrir el Gobierno asegura fondos para programas como el de Asistencia Nutricional (PAN) y el Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) en la isla operados por el Departamento de Agricultural federal (USDA).

“Bajo el liderato de la gobernadora Jenniffer González Colón, el gobierno de Puerto Rico ha tomado pasos concretos para atender la situación histórica que enfrenta los Estados Unidos. Ponerle fin a esta incertidumbre en la capital federal y reabrir el gobierno dará alivio a nuestras familias en Puerto Rico, reactivará nuestra economía y asegurará que los miles de empleados federales puedan contar con sus merecidos ingresos de manera retroactiva”, dijo la directora de PRFAA, Gabriella Boffelli, en un comunicado de prensa.

Al proyecto de ley H.R. 5371 sobre el que la Cámara de Representantes deberá empezar a votar hoy se le dio paso en el Senado ayer en una votación 60 a 40.

La Resolución Continua (CR) garantizaría la continuidad de los fondos para las agencias federales para el año fiscal 2026, proporcionaría financiamiento adicional para la seguridad de los funcionarios federales y extendería varios programas y autorizaciones que expiran.

“Específicamente, el proyecto de ley aprueba la continuidad de los fondos para el año fiscal 2026 para las agencias federales hasta el 21 de noviembre de 2025 o hasta la promulgación de la ley de asignaciones correspondiente, lo que ocurra primero”, especifica el resumen de la legislación en Congress.gov.

De acuerdo con PRFAA, la aprobación de la Resolución Continua brindará tiempo adicional a los líderes del Congreso para negociar y alcanzar un acuerdo final sobre nueve de los 12 proyectos de ley de asignaciones para el año fiscal 2026.

Se espera que el Comité de Reglas considere la legislación hoy para que entonces pase a votación al pleno, lo que podría ocurrir el miércoles.

Ocho demócratas se unieron a los republicanos en el Senado para darle paso a la legislación.

La resolución de financiación provisional también proporciona fondos adicionales para la seguridad de los miembros del Congreso, los magistrados de la Corte Suprema y los funcionarios del Poder Ejecutivo. Además autoriza al Distrito de Columbia a gastar fondos locales, según las tarifas incluidas en su presupuesto local del año fiscal 2026.

Por otro lado, el proyecto de ley prorroga varios programas y autorizaciones que expiran, como Medicare y Medicaid; varios programas y autorizaciones relacionadas con los veteranos, la Ley de Normas de Granos de EE. UU., el programa de informes obligatorios de precios del ganado del Departamento de Agricultura, programas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) relacionados con la ciberseguridad, autorizaciones para que el DHS y el Departamento de Justicia tomen medidas para mitigar una amenaza creíble proveniente de un sistema de aeronaves no tripuladas, entre otros.

PRFAA especificó que, además de la Resolución Continua, tres de los proyectos asegurarán financiación hasta el 30 de septiembre del 2026 para programas como el PAN. Puerto Rico recibe unos $2,9000 millones de los que se benefician más de 1.2 millones de personas. En cuanto al WIC, la asignación asciende a, aproximadamente, $170 millones al año. El programa beneficia a más de 87,000 familias.

De aprobarse finalmente el acuerdo, 21 Centros de Salud Primaria 330 en Puerto Rico se verían beneficiados.

Por otro lado, y según la evaluación de oficina de Puerto Rico en la capital federal, la medida permitiría que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) pueda continuar financiado proyectos de respuesta y recuperación de desastres bajo el Fondo de Ayudas de Desastre (DRF) durante la extensión del CR y extiende la Ley Agrícola hasta el 30 de septiembre de 2026.

A favor de esta legislación es que varios funcionarios, entidades y sectores han estado cabildeando desde hace años, incluyendo PRFAA, para que se añadieran disposiciones para una transición del PAN al SNAP en Puerto Rico, pero esto no ha ocurrido.

Asignaciones incluidas en el acuerdo con para programas y servicios en Puerto Rico:

$26,650 millones de dólares en fondos para USDA y a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para apoyar programas agrícolas, de desarrollo rural e investigación.

Aparte del PAN y WIC, otras partidas que destacan son los $18,691,638,000 para el Programa Nacional de Almuerzos Escolares; $6,589,688,000 para el Programa de Desayuno Escolar; $4,520,684,000 para el Programa de Atención a Niños y Adultos; $904,805,000 para el Programa de Servicio de Alimentos de Verano, entre otros.

En el caso de la Ley de Asignaciones de Construcción Militar y Asuntos de Veteranos, el proyecto de ley destina $167,700 millones para atención médica de veteranos, $236,700 millones para beneficios de veteranos y $19,700 millones para proyectos de construcción militar. En cuanto a Puerto Rico, unos $155 millones se usarían para la construcción de una nueva escuela del Sistema Educativo del Departamento de Defensa (bautizado por Trump como el de Guerra (DODEA) en la base Ramey, en Aguadilla. La medida también financiaría el Programa de Subvenciones para Cementerios de Veteranos con $150,000,000 y

Asignaciones Anticipadas para Atención Médica Comunitaria como el Programa Estatal de Per Diem para Casas de Veteranos con $38,700,000,000.

SNAP en el tribunal

El tema de la liberación de los fondos SNAP sigue en disputa en los tribunales.

Este lunes, la jueza federal del distrito de Massachusetts, Indira Talwani, decidió en contra del memo de la Administración Trump que ordena a los estados revertir la transferencia de la totalidad de los beneficios para este mes.

Trump y su equipo insisten en que se deben revertir los cientos de millones de dólares emitidos por USDA a beneficiarios de SNAP como resultado de una orden judicial.

En la audiencia de ayer, Talwani reprendió al Gobierno por lo que considera son represalias contra los estados que enviaron los pagos a los recipientes del programa.

“Me parece que si la agencia intenta cumplir con la ley y con las preferencias del poder ejecutivo en materia de políticas, parte de ello no implicaría tomar represalias contra los estados. Eso no viene al caso”, planteó Talwani según citó la cadena ABC News.

El juez John J. McConnell de Rhode Island ordenó el jueves a la Administración Trump financiar completamente el programa SNAP antes del viernes. Horas después, el sábado, USDA notificó a los estados que debían descartar cualquier medida dirigida para pagar los beneficios completos de SNAP este mes.

Al menos, 20 estados comenzaron a procesar los beneficios.

De acuerdo con Talwani, la acción de USDA ha creado confusión.

Por otro lado, ayer en la tarde, Trump y su equipo le solicitó nuevamente a la Corte Suprema que bloqueara la orden de McConnell para financiar completamente el programa. Aunque la Administración coincide en que cualquier interrupción en la financiación del SNAP es trágica, entiende que la única manera de acabar con la crisis es que el Congreso reabra el Gobierno.

