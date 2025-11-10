Los 8 demócratas que votaron para reabrir el gobierno y desataron molestia en su partido

Ocho senadores demócratas provocaron molestia dentro de su propio partido al votar junto a los republicanos para avanzar con un acuerdo que busca reabrir el gobierno federal, tras 40 días del cierre más prolongado en la historia de Estados Unidos.

La decisión, reportada por The Associated Press, generó una ola de críticas entre líderes progresistas, quienes calificaron la votación de “traición” y “rendición”.

El senador independiente Bernie Sanders, que suele votar con los demócratas, no escatimó en reproches. “En mi opinión, esta fue una votación muy, muy mala”, declaró tras la sesión del domingo por la noche, destacó la agencia de noticias.

¿Quiénes son los ocho senadores demócratas?

El grupo estuvo conformado principalmente por senadores moderados, varios de ellos próximos a retirarse o con experiencia como exgobernadores.

A continuación, quiénes son y por qué votaron para reabrir el gobierno:

Jeanne Shaheen (Nuevo Hampshire)

Shaheen, una de las voces más veteranas del Senado, encabezó las negociaciones para lograr un compromiso que permitiera reabrir el gobierno.

Según AP, aceptó votar a favor después de obtener la promesa del líder republicano John Thune de celebrar en diciembre una votación sobre los subsidios de salud del Obamacare.

“Era nuestra mejor oportunidad para poner fin al cierre y aliviar el sufrimiento de millones de familias”, afirmó.

Dick Durbin (Illinois)

El segundo demócrata de mayor rango en el Senado sorprendió al distanciarse del líder de su bancada Chuck Schumer.

En declaraciones recogidas por AP, sostuvo que “el pueblo estadounidense ha sufrido demasiado” y que el nuevo acuerdo “revertiría los despidos masivos que la administración Trump ordenó durante el cierre”.

Tim Kaine (Virginia)

El exgobernador y excandidato a la vicepresidencia Tim Kaine se sumó al grupo tras revisar los últimos cambios del proyecto.

Su apoyo se basó en la cláusula que impide nuevos despidos masivos de empleados federales. “Fue una moratoria sobre las malas acciones”, dijo, según AP.

Maggie Hassan (Nuevo Hampshire)

Otra exgobernadora, Maggie Hassan, afirmó que el impacto del cierre sobre los programas de ayuda alimentaria fue lo que la llevó a actuar.

“Escuché a familias hablar del dolor que causó este cierre”, dijo.

La legisladora defendió su voto a favor de reabrir el gobierno y garantizar el restablecimiento del programa SNAP.

Angus King (Maine)

El senador independiente Angus King, aliado de los demócratas, fue una figura clave en las conversaciones.

Reiteró que los cierres de gobierno “no deben usarse como táctica política”.

Para él, mantener el cierre ya no servía a los objetivos demócratas de proteger los créditos fiscales del Obamacare.

Jacky Rosen (Nevada)

Visiblemente frustrada por el impacto económico del cierre en su estado, Jacky Rosen denunció —según AP— que “Trump y los republicanos están usando su poder para infligir sufrimiento innecesario a los trabajadores”.

Argumentó que los daños a la industria turística y al transporte aéreo hacían urgente la reapertura.

Catherine Cortez Masto (Nevada)

También de Nevada, Catherine Cortez Masto respaldó el acuerdo tras describir escenas preocupantes en los bancos de alimentos.

“Las filas eran las más largas desde la pandemia”, afirmó.

Destacó que el proyecto devolvería fondos a los estados que mantuvieron programas federales con recursos propios durante el cierre.

John Fetterman (Pensilvania)

John Fetterman justificó su voto como un acto de responsabilidad.

“Pido disculpas a los empleados públicos y beneficiarios del SNAP que llevan semanas sin cobrar”, publicó en redes sociales.

“Fue un fracaso y había que ponerle fin”, expresó.

