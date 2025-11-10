window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Senado aprueba proyecto de ley para poner fin al cierre del gobierno

El Senado envió la medida a la Cámara de Representantes, que deberá votar en los próximos días para completar el proceso legislativo.

El actual cierre de gobierno es el más largo de la historia de Estados Unidos. Crédito: Stephanie Scarbrough | AP

Por  Luis De Jesús

El Senado de Estados Unidos aprobó este lunes un proyecto de ley bipartidista destinado a poner fin al cierre de gobierno más largo en la historia del país y envió la medida a la Cámara de Representantes, que deberá votar en los próximos días para completar el proceso legislativo.

Información en desarrollo…

