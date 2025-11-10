Senado aprueba proyecto de ley para poner fin al cierre del gobierno
El Senado envió la medida a la Cámara de Representantes, que deberá votar en los próximos días para completar el proceso legislativo.
El Senado de Estados Unidos aprobó este lunes un proyecto de ley bipartidista destinado a poner fin al cierre de gobierno más largo en la historia del país y envió la medida a la Cámara de Representantes, que deberá votar en los próximos días para completar el proceso legislativo.
Información en desarrollo…
