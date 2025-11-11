Pensilvania necesita líderes comprometidos con un futuro de energía limpia

Los ciudadanos de Pensilvania merecen líderes sinceros, no políticos que intenten engañarnos.

A principios de este año, el representante Ryan Mackenzie firmó una carta urgiendo al presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes a que protegiera los créditos fiscales para energía limpia promulgados bajo la Ley de Reducción de la Inflación. Él elogió los créditos fiscales por reducir los costos de los servicios públicos, impulsar la innovación y crear empleos bien remunerados aquí en Estados Unidos. En sus propias palabras, los créditos ayudaban a “aumentar la producción nacional, promover la innovación energética y mantener bajos los costos de los servicios públicos.”

Pero cuando era tiempo para votar por esos mismos créditos, Mackenzie les dio la espalda a los habitantes de Pensilvania.

El 3 de julio, Mackenzie votó a favor de un proyecto impulsado por Trump y sus aliados republicanos para eliminar los mismos créditos de energía limpia que decía respaldar. La llamada Ley de Trump, “One Big Beautiful Bill Act”, no es más que un regalo para los multimillonarios que perjudica a las familias trabajadoras y pone en riesgo los empleos de energía limpia en toda Pensilvania.

No se puede declarar en una carta que apoyas a las familias trabajadoras y, al día siguiente, votar para subir sus facturas de energía.

He pasado casi una década trabajando en energía en PPL Electric Utilities, justo aquí en el Valle de Lehigh. He visto por mí misma cómo las inversiones inteligentes en energía limpia reducen los costos para las familias y crean empleos fiables en toda nuestra comunidad. También he visto cómo políticos como Mackenzie dicen una cosa en público y luego hacen lo contrario cuando los republicanos de Washington les llaman a rendir cuentas o vienen a pedirles algo.

Por eso me postulé al Congreso: este distrito merece una representante que sea consecuente, honesta y esté dispuesta a luchar por una energía asequible. Este distrito merece algo mejor, no alguien que cede ante la agenda de Trump asumiendo que nuestros residentes no están prestando atención.

Que quede claro: Ryan Mackenzie es uno de 21 republicanos que apoyaron públicamente los créditos fiscales para la energía limpia y luego votaron para eliminarlos. Ahora está tratando de engañar a los votantes diciendo que supuestamente apoya la reducción de las facturas de servicios públicos, pero la realidad es que votó para eliminar los mismos programas que las hacen posibles.

Desafortunadamente, Ryan, no puedes fingir apoyar algo, luego votar en contra y pensar que no veremos tus promesas vacías.

Ciudadanos de Pensilvania, hoy enfrentan una decisión clara: seguir con líderes que votan por recortes que perjudican a las familias, o elegir a alguien que ha pasado más de una década luchando por una energía asequible y sostenible. Alguien que cumple su palabra.

(*) La demócrata Carol Orbando Derstine es candidata por el Distrito 07 de Pensilvania, que tiene una población hispana del 21.33%.

Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que El Diario no asume responsabilidad sobre los mismos.