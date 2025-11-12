Agentes de ICE enmascarados realizan operativo al norte de ciudad Nueva York

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha tomado severas medidas para detener a las personas durante las redadas migratorias. En Nueva York, agentes enmascarados intentaron meter por la fuerza a una persona en un vehículo que no tenía distintivos o logos oficiales.

Varios testigos grabaron justo el momento, cuando cuatro agentes que llevaban cubierto el rostro, y portaban chalecos con iniciales de HSI, Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, querían detener adentro de una camioneta a una persona que buscaba salir por la ventana.

No mostraron sus identificaciones

“¡Muestren sus rostros!” se escucha a un hombre gritar a los agentes durante el incidente que ocurrió en la calle 157 y Broadway en Washington Heights, alrededor de las 7:30 de la mañana.

Los testigos les exigían a los agentes que mostraran sus identificaciones, pero ellos continuaban deteniendo por la fuerza dentro de una SUV negra sin distintivos oficiales a la persona, sin especificar si llevaban una orden de arresto.

Minutes ago, masked ICE agents ripped someone out of their car on 157th street and Broadway.



We are working on ascertaining more information. In the meantime, please remain alert and look out for your neighbors. pic.twitter.com/8rchgRvJru — Council Member Shaun Abreu (@CMShaunAbreu) November 12, 2025

Concejal de Nueva York denunció el incidente

El incidente fue denunciado por el concejal Shaun Abreu, quien compartió un video en su cuenta X. El concejal indicó a Univisión que está en contacto con autoridades locales para verificar si los individuos involucrados pertenecen al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Las acciones de los agentes de ICE cada vez son más violentas para detener a migrantes durante las redadas. Esta no es la primera vez que por la fuerza quieren llevarse a una persona, con el fin de cumplir con el objetivo de deportaciones masivas impuesto por el presidente Trump.

Cargaron a una mujer para meterla en un vehículo

Hace una semana en Chicago, una joven fue arrestada por la fuerza luego de que agentes enmascarados le apuntaran con armas de fuego, justificando que ella había golpeado el vehículo oficial. Muchos testigos dijeron a la prensa, que fueron los agentes los que chocaron su automóvil para que se bajara.

Los testigos gritaban que la dejaran en paz, pero uno de ellos la jaló, la cargó y la metió en uno de sus vehículos.

Hasta el momento, ICE o el Departamento de Seguridad Nacional no han emitido declaraciones oficiales sobre el incidente en Nueva York.

