Robo de auto y secuestro llevó a incautar 600 libras de marihuana en Nueva York

Un dramático robo de auto en Brooklyn (NYC), que terminó con una camioneta estrellándose contra una cerca y quedando al borde de un muro de contención sobre una autopista, era parte de una apropiación de más de 600 libras (270 kilos) de marihuana ilegal.

Tres personas fueron arrestadas por su participación en un plan improvisado para robar la camioneta, que contenía más de 150 libras (68 kilos) de marihuana y una cantidad mayor fue incautada después en la supuesta residencia del conductor, según la Policía de Nueva York.

El caso comenzó en Dyker Heights cuando Ting Liu, de 37 años, conducía una camioneta Toyota Sienna 2014 cargada de marihuana y tres hombres se le acercaron mientras estaba detenido cerca de la esquina de Bay Ridge Parkway y 11th Av alrededor de las 12:30 a.m. del sábado, reportó ayer Daily News.

Los sospechosos golpearon a Liu en la cara, derribándolo al suelo. Luego lo patearon repetidamente mientras uno de los hombres mantenía la mano metida en el bolsillo como si tuviera un arma. El trío robó a Liu su celular, billetera y llaves, luego lo metieron a la fuerza en la parte trasera de la camioneta Sienna, tomaron el volante y huyeron.

Testigos presenciaron el secuestro y llamaron a la policía. Aproximadamente media hora después la camioneta, que circulaba a alta velocidad, se estrelló contra una cerca en la esquina de Dyker Place y 84th St y cayó por un pequeño terraplén. Se detuvo bruscamente al borde de un muro de contención sobre una rampa de acceso a los carriles en dirección a Manhattan de la autopista Brooklyn-Queens (BQE).

La camioneta fue encontrada colgando del borde del muro al amanecer del sábado. Cuando los agentes llegaron descubrieron que la parte trasera del vehículo estaba llena de marihuana, informó la policía.

Para entonces Liu llamó a la policía desde unas cuatro cuadras del lugar del accidente, afuera de una vivienda en 84th St. and 13th Av, de la cual no tenía llaves, pero logró entrar a la casa. Cuando los agentes llegaron encontraron una mayor cantidad de marihuana en el sótano, incluyendo 490 libras (222 kilos) de flores de cannabis y 3 libras (1.4 kilos) de comestibles con THC, según una notificación de la Oficina del Alguacil de la ciudad.

Los presuntos ladrones de autos -Christin Barnes (36) y Marc Rivera (29)- fueron arrestados y acusados ​​de varios delitos, entre ellos robo, allanamiento de morada, hurto de vehículo, fuga de la policía en automóvil y obstrucción a la justicia. Ambos hombres residen en el Lower East Side de Manhattan, a poca distancia el uno del otro. Un tercer ladrón de autos se dio a la fuga y seguía prófugo el martes.

Liu fue acusado de posesión de cannabis ilegal. La investigación sobre el escondite y la red de marihuana continúa, dijeron las autoridades. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, en agosto once personas fueron arrestadas en una redada masiva de marihuana en una dirección residencial en El Bronx (NYC). La investigación conjunta, dirigida por el Alguacil de la Ciudad de Nueva York, condujo a la incautación de aproximadamente 2,000 libras (900 kilos) de productos de cannabis valorados en más de $5 millones de dólares, $20,000 dólares en efectivo y un arma de fuego ilegal.

Desde la legalización de la marihuana recreativa y médica en Nueva York en 2021 se han generado riesgos de salud y seguridad pública como incendios, homicidios y robos violentos en tiendas y calles, y se ha facilitado el consumo en los menores de edad. Ya sea vapeando, vía comestibles o fumando directamente marihuana, los expertos recuerdan que el consumo excesivo puede dañar el cerebro en desarrollo de una persona joven.

También los pediatras han alertado que se han disparado las emergencias en los hospitales de Nueva York relacionadas con menores de edad que han consumido marihuana en sus diversas presentaciones, incluyendo golosinas.

NYC es la ciudad que más consume marihuana en el mundo, según el Cannabis Global Price Index 2023. Otro reporte destacó que cada vez más mascotas, especialmente perros, se están enfermando después de comer u olfatear accidentalmente productos que contienen marihuana que encuentran en la calle o en sus hogares en Nueva York.

