Amy Schumer habría cambiado de opinión sobre la venta de su casa en Nueva Orleans

Hace una semana entró al mercado la casa de Amy Schumer en Nueva Orleans, pero parece ser que cambió de opinión sobre deshacerse del sitio y la propiedad ya no está en venta.

Una fuente relacionada con Schumer y con la vivienda le dijo a ‘Realtor.com’ que la actriz y comediante se arrepintió de la venta, aunque no dan las razones de este cambio de opinión en pocas semanas.

Esta no es la única propiedad que Schumer ha intentado vender recientemente, pues ha pasado meses buscando comprador para una casa en Brooklyn. La última vez que estuvo disponible, su precio era de $12.75 millones de dólares, un precio inferior a lo que esperaba recibir inicialmente.

El listado, que estaba disponible en la página web de FQR Realtors, desapareció, por lo que se puede comprobar que la residencia no se vendió sino que ya no está a la venta.

Aunque no se dieron las razones por las que se arrepintió, hay que tomar en cuanta que esta casa le pertenece desde hace cuatro años y que invirtió dinero en ella para hacer una reforma. El resultado final luego fue presumido por ella misma en Homeworth.

La casa que estuvo en venta tiene una extensión 1,967 pies cuadrados distribuidos en dos dormitorios, un baño completo, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Era descrita como una “oportunidad única para adquirir una galardonada residencia de 1886, donde la arquitectura atemporal se fusiona con el lujo moderno”.

Otra de las razones por las que Schumer puede haberse echado para atrás con la venta es el reconocimiento que ha tenido. Además de haber sido reformada, la propiedad fue galardonada con un Premio de Arquitectura VCC.

