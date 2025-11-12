Corte Suprema extiende la orden para bloquear los pagos de SNAP

La Corte Suprema extendió la orden que permite a la Administración Trump bloquear el pago de cupones de alimentos del programa SNAP de este mes, en lo que se aprueba un reapertura del Gobierno y se pueda reanudar la ayuda.

El tribunal extendió por dos días más (hasta el jueves), la suspensión del pago del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), del que dependen cerca de 42 millones de personas.

En algunos estados, las personas que dependen del programa para alimentar a sus familias recibieron la totalidad de su asignación mensual, mientras que otras no han recibido nada, informaron agencias.

La jueza Ketanji Brown Jackson fue la única de los nueve magistrados que afirmó que habría revocado de inmediato las órdenes del tribunal inferior, pero no explicó su voto. Jackson firmó la orden inicial que congelaba temporalmente los pagos, reportó AP.

Cerca del fin del cierre del Gobierno

El Senado aprobó un proyecto de ley para poner fin al cierre del Gobierno y la Cámara de Representantes podría votar el miércoles 12 de noviembre. La reapertura del Gobierno reactivaría el programa.

El presidente Donald Trump no ha dicho si firmaría el proyecto de ley si llegara a su despacho, pero el domingo declaró a los periodistas en la Casa Blanca que “parece que nos estamos acercando al fin del cierre del gobierno”.

Financiar por completo

SNAP se ha convertido en el principal frente legal durante el actual cierre de Gobierno, que con 42 días es el más largo de la historia del país, paralizando el funcionamientos de las agencias federales y la financiación de programas sociales.

El Departamento de Agricultura había planeado usar fondos de contingencia para sufragar solo la mitad del programa SNAP, pero tribunales inferiores le ordenaron financiarlo por completo, de modo que la Administración de Trump elevó el caso al Supremo.

Con información de EFE y AP

