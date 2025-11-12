De un campeón del mundo a otro: David Villa elogia a Julián Álvarez

Cuando una leyenda en el arte de anotar habla, el mundo del fútbol escucha. David Villa, el máximo goleador histórico de la Selección Española, ha manifestado su admiración por el trabajo de Julián Álvarez.

Las declaraciones del exdelantero del Barcelona y Valencia, entre otros, llegan en un momento en que la “Araña” sigue consolidándose como una de las figuras más completas en el ataque del fútbol europeo.

Villa, conocido por su versatilidad y olfato goleador, ve en el argentino un reflejo de las cualidades que definen a un atacante moderno.

El análisis del “Guaje”: perfección en el ataque

David Villa no se limitó a calificarlo como un buen jugador, sino que le otorgó el máximo calificativo para un delantero, reconociendo su habilidad para impactar el juego en todas las zonas del campo.

Aquí están las citas textuales donde Villa expresa su admiración por el campeón del mundo. “Julián es un delantero total. De verdad, es de mis delanteros favoritos. Lo que hace en ataque y lo que hace en defensa, la intensidad que le pone… es brutal.”

El delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, celebra su gol. Crédito: Juanjo Martín | EFE

El “Guaje” enfatizó que el valor de Álvarez reside en el equilibrio entre su producción ofensiva y su compromiso con la presión y el sacrificio, una cualidad que no todos los delanteros de élite poseen.

“Lo ves en cada partido y ves cómo presiona, cómo corre, cómo se asocia… No solo marca goles, genera todo alrededor. Eso lo hace un delantero total.”

La visión de Villa subraya que el valor de Julián Álvarez trasciende las estadísticas de gol, elevándolo a un estatus de jugador fundamental para la estructura de cualquier equipo, un reconocimiento significativo viniendo de una leyenda de su calibre.

