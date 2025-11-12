Deliciosas batatas con parmesano: la guarnición perfecta para el pavo esta temporada

La batata es un superalimento rico nutrientes, con un sabor cálido que lo hace versátil en la cocina, ya que se pueden hacer fritas, al vapor, como ingrediente de postres, puré y en rodajas cubiertas con parmesano. Es un tubérculo ideal para preparar guarniciones en la temporada de otoño, y para la Cena de Acción de Gracias.

Esta receta de batatas dulces crujientes con parmesano ofrece una mezcla de sabores perfecta como acompañantes del pavo, pollo y carnes, para crear una combinación deliciosa.

Por un lado, están las batatas, que se asan hasta que estén suaves combinada con el parmesano que aporta un contraste de sabor y un toque crocante. Esta receta es original del sitio especializado Eating Well, lleva un toque nuez moscada, el tomillo y el ajo aportan más sabor a especias.

Tips para las batatas perfectas

Antes de comenzar a preparar la receta es importante tener en cuenta los siguientes consejos: cortar las rodajas del mismo tamaño para que se cocinen de manera uniforme y se deben distribuir dejando espacio entre cada rodaja en la bandeja para que se caramelicen, no se cuezan al vapor.

Otro dato importante es rallar el queso parmesano en casa; el rallado preenvasado a veces contiene antiaglomerantes que afectan la textura.

Batatas crujientes con parmesano

Esta receta es muy sencilla y eleva el plato con una sencilla combinación de ingredientes en torno a la batata. Creando un platillo perfecto tanto para una cena festiva como para acompañar una comida sencilla entre semana.

El tiempo de preparación de la receta es de una hora, incluyendo el horneado. El secreto para que esta receta sea un éxito está en el uso del queso parmesano, que se coloca de manera estratégica para formar una costra crujiente y dorada en las batatas. El parmesano se coloca en dos momentos

Se esparce media taza de parmesano directamente sobre las bandejas engrasadas. Se espolvorea la media taza restante por encima de las batatas aplastadas.

Ingredientes

3 batatas medianas (aproximadamente 2 libras).

Ajo rallado, 1 cucharadita de nuez moscada molida y tomillo fresco.

y tomillo fresco. 1 taza de queso parmesano rallado .

2½ cucharadas de aceite de oliva virgen extra (ayuda a absorber la Vitamina A).

Sal marina en escamas y más tomillo fresco.

Modo de preparación

1.- Lave y desinfecta las batatas. Corte en rodajas uniformes de ¾ de pulgada.

2.- En un recipiente coloque las batatas cortadas en rodajas, añada, ajo, tomillo, nuez moscada y parte del aceite.

3.-En una bandeja distribuya las rodajas de batata, asegurándose que queden espacios entre una y otra para que se caramelice.

4.- Lleve al horno a una temperatura de 230 °C o 450 °F por unos 25 minutos hasta que estén tiernas, volteándolas a mitad de cocción.

5.- Unte una bandeja con aceite de oliva y espolvoree generosamente el queso parmesano. Coloque las batatas sobre el queso, cúbralas con papel de horno y aplástalas suavemente hasta que tengan un grosor de ¼ de pulgada.

6.- Retire el papel, espolvorea el resto del parmesano y vuelve a asar por unos 12 minutos, hasta que estén crujientes y doradas.

7.- Deje reposar brevemente para que la costra de queso se asiente antes de servir. Adorne con el tomillo y la sal marina.

