Receta fácil: batatas crujientes en freidora de aire sin excesos de grasa

La freidora de aire es una herramienta que nos permite disfrutar de la textura crujiente del boniato, el camote o batata sin los excesos de grasa y aporta menos caloría que las papas fritas.

La batata es un tubérculo “más dulce” que la papa. Es rica en fibra dietética y betacaroteno (precursor de la Vitamina A) y una fuente de carbohidratos complejos de bajo índice glucémico.

Una de las ventajas de al hornearlos en la freidora de aire, es que se minimiza la oxidación de las grasas y se conserva la humedad interna, para una textura crujiente y el interior suave.

Receta de batata crujiente en freidora de aire

Hay varias versiones de esta receta que es muy popular, por ser una preparación sencilla, perfecta para obtener un resultado crujiente y dorado, optimizando el tiempo y la energía.

Ingredientes

1 batata grande (aproximadamente).

(aproximadamente). 1 cucharadita de orégano seco (se pueden agregar las especias a gusto)

(se pueden agregar las especias a gusto) Sal al gusto.

al gusto. 1 chorrito de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE).

Suficiente agua fría

Modo de preparaciones

El primer paso es lavar y desinfectar las batatas. Luego pele las batatas y corte en bastones uniformes similares al tamaño de papas fritas. Agregue las batatas a un bol con agua fría y déjalos reposar por entre 15 y 20 minutos. Este paso es clave, pues ayuda a liberar parte del almidón superficial, lo que hace que queden más crujientes. Escurre muy bien los bastones de batata, seque con un paño de cocina o papel absorbente. Coloque los bastones de batata en un bol grande y rocíe el chorrito de aceite de oliva, espolvorea la sal y la cucharadita de adobo. Mezcle con las manos hasta que todos los bastones estén uniformemente cubiertos. Precaliente la freidora de aire a 205 C durante 5 minutos. El precalentamiento asegura una cocción uniforme y un resultado crujiente desde el inicio. Añade los boniatos a la cubeta. Al finalizar, agita la cubeta para mezclar los boniatos. Sube la temperatura a 180 C y programa 15 minutos más. Cuando hayan pasado unos 7 a 8 minutos, vuelve a remover para asegurar un dorado parejo. A final de la cocción, comprueba la textura. Si deseas más crujido, programa 2 o 3 minutos adicionales a 200 C. Sirve inmediatamente con salsas de contraste. Sugerimos salsa barbacoa y una refrescante salsa de yogur natural.

Con esta receta se demuestra que comer saludable no implica sacrificar el placer ni la textura. Al reemplazar la fritura profunda por la tecnología freidora de aire y elegir la batata, se logra transformar un snack en una opción de alimentación consciente.

