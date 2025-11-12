Francia condena las “operaciones militares” en el Caribe

Francia condenó las “operaciones militares” en el Caribe, el mismo día en que el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford de Estados Unidos y su grupo de ataque llegaron a la región, y añadió que “ignoran las leyes internacionales”.

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, afirmó en la localidad canadiense de Niagara-on-the-Lake, donde se inició una reunión de dos días de los países del G7, que Francia está preocupada por la situación.

“Operaciones militares violan el derecho internacional”

"Hemos observado, con preocupación, las operaciones militares en la región caribeña porque ignoran las leyes internacionales", afirmó Barrot

“Hemos observado con preocupación las operaciones militares en la región del Caribe porque violan el derecho internacional y porque Francia tiene presencia en esta región a través de sus territorios de ultramar, donde residen más de un millón de nuestros compatriotas”, declaró Barrot a los periodistas tras su llegada a la localidad canadiense donde se reune el Grupo de los Siete.

“Por lo tanto, podrían verse afectados por la inestabilidad causada por cualquier escalada, que obviamente queremos evitar”, agregó Barrot.

La advertencia del jefe de la diplomacia francesa se produce el mismo día en que el USS Gerald R. Ford, y su grupo de ataque llegaron al Caribe con la misión oficial de apoyar los ataques que las fuerzas estadounidenses están realizando contra embarcaciones que supuestamente transportan drogas.

Maduro desplegó 200,000 militares en todo Venezuela

Pero analistas y políticos han advertido que EE.UU. puede estar planeando acciones militares contra Venezuela.

En este sentido, el régimen venezolano encabezado por Nicolás Maduro anunció el despliegue de unos 200,000 militares por todo el país para defenderse de las “amenazas imperiales”.

El ejército estadounidense ha llevado a cabo hasta ahora al menos 19 ataques contra presuntos buques narcotraficantes en el Caribe y frente a las costas del Pacífico de América Latina, causando la muerte de al menos 76 personas.

