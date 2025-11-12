Hispano conductor de Uber mató a vecino en pelea por estacionamiento en Nueva York: sentencia

Vladimir López Germán fue sentenciado a 16 años de cárcel tras declararse culpable de haber apuñalado fatalmente a su vecino adolescente Dominic Aguilera durante una pelea por un lugar de estacionamiento en El Bronx (NYC).

Como parte del acuerdo de culpabilidad, López también fue sentenciado a cinco años de libertad condicional. El crimen sucedió la mañana del 18 de abril de 2024 en Featherbed Lane, cerca de Inwood Ave, frente a un edificio en Morris Heights donde ambos vivían. La víctima de 19 años murió en brazos de su padre José Cruz. El sospechoso huyó en su auto y fue arrestado aproximadamente un día después, acotó Daily News.

López (46) se había declarado culpable de homicidio involuntario en primer grado por apuñalar en el corazón a Aguilera, informó la Fiscalía de El Bronx. El acusado, entonces conductor de Uber, se enfureció porque el joven se había estacionado en doble fila junto a su auto, bloqueándole el paso, según la Policía de Nueva York.

Según Cruz (52), él y su hijo se estaban preparando para ir a trabajar juntos cuando el vecino llamó a su puerta furioso. Y aunque Aguilera movió su vehículo, López forcejeó con él y lo apuñaló.

El joven se tambaleó a las 8:23 a.m. hacia una bodega cercana de Morris Heights, donde su padre se apresuró a reunirse con él. “Papá, no me dejes morir”, recordó que le dijo el joven. “Vi morir a mi hijo. Falleció en mis brazos… Toda nuestra familia está en shock. Nunca esperábamos algo así”. Los paramédicos llevaron a Aguilera al Lincoln Hospital, donde fue declarado oficialmente fallecido.

Además de los accidentes, también la violencia vial se ha vuelto frecuente en Nueva York y Nueva Jersey. En septiembre José Cabrera denunció que su hermano sufrió una doble fractura de mandíbula al ser golpeado por otro hombre que quería su lugar de estacionamiento en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey.

A fines de agosto una mujer de 68 años fue golpeada con puñetazos y derribada al suelo mientras intentaba estacionarse en un supermercado en Brooklyn (NYC). En abril de 2023 Arturo Cuevas y su novia Daisy Barrera fueron acusados de intento de homicidio por el brutal ataque a su vecino Wilson Chabla Lliguicota en una supuesta pelea por un lugar de estacionamiento en Queens (NYC).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas.