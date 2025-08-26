Mujer mayor golpeada en pelea por estacionamiento en supermercado: Nueva York salvaje

Una mujer de 68 años fue golpeada con puñetazos y derribada al suelo mientras intentaba estacionarse en un supermercado en Brooklyn (NYC).

La víctima no identificada estaba a punto de estacionarse frente al supermercado “Food Bazaar” en la avenida Manhattan, cerca de la calle Moore en East Williamsburg, cuando un hombre y una mujer se acercaron a ella en un sedán verde alrededor de las 7:40 p.m. del 13 de agosto. Ahora NYPD ha publicado imágenes de vigilancia de los sospechosos del ataque.

La mujer intentó hacerle señas a la pareja indicándole que estaba a punto de estacionarse, cuando el hombre salió de su auto, se acercó a la ventanilla de la conductora y comenzó a discutir con ella, según declaró a la Policía de Nueva York. Mientras el altercado continuaba, la víctima se bajó de su auto. Fue entonces cuando la otra mujer irrumpió y comenzó a golpearla en la cara, tirándola al asfalto del estacionamiento, reseñó Daily News.

La pareja regresó a su auto y huyó a toda velocidad. Fueron vistos por última vez dirigiéndose hacia el este por la calle Varet, informó NYPD. Los servicios de emergencias médicas llevaron a la mujer al Hospital Woodhull en condición estable.

No han se anunciado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Además de los accidentes, también la violencia vial se ha vuelto frecuente en Nueva York y Nueva Jersey. El mes pasado Philomena Mistretta fue sentenciada a siete años de prisión tras declararse culpable de atropellar deliberadamente a una mujer mayor con su minivan durante una discusión en un centro comercial en Long Island (NY).

También en julio Agustín Fuentes Sánchez (56), pasajero de un auto, fue acusado de agresión con agravantes y posesión ilegal de un arma como sospechoso de apuñalar con un destornillador a un peatón al discutir en Nueva Jersey. Además un conductor se dio a la fuga tras atropellar a tres mujeres en una acera luego de una aparente disputa ocurrida al amanecer en El Bronx (NYC).

En junio Chaquasia Pigford fue detenida en Carolina del Sur y traída de vuelta a NYC para enfrentar cargos como sospechosa de atropellar fatalmente a Tiffany Cifuni (32), quien estaba embarazada, durante una discusión tras un choque en Brooklyn.

En abril el motorista Ibis Báez (29) falleció en un aparente episodio de furia vial en Long Island (NY). En marzo Juliette Piscopo, joven de 26 años, fue acusada de intento de homicidio tras un presunto tiroteo por furia al volante en Nueva Jersey.

En febrero un conductor que chocó por detrás a otro en una autopista de Brooklyn (NYC) se puso furioso cuando la víctima quiso tomarle una foto y le lanzó su auto antes de darse a la fuga a toda velocidad con el hombre aferrado al capó.

En julio de 2024 Clement Boateng fue detenido como sospechoso del apuñalamiento fatal de Ronald Gómez Mesa durante una trifulca que comenzó con un choque menor a plena luz en El Bronx (NYC). También ese mes Christian Alvarado, joven de 29 años, fue fatalmente baleado afuera de su auto chocado en el condado Rockland de Nueva York. Horas después un conductor fue golpeado en la cabeza y su pasajero resultó apuñalado en una aparente pelea por un servicio de traslado en Brooklyn (NYC).

En junio del año pasado Layla Adredini fue sentenciada a 20 años de cárcel por haber subido con su camioneta a una acera persiguiendo a un hombre, pero en cambio arrolló fatalmente a una anciana que estaba sentada en Brooklyn.

En mayo de 2024 un hombre se declaró culpable tras ser acusado de conducir borracho y matar a golpes a David McKenzie, luego de que ambos estuvieron involucrados en un accidente automovilístico en Long Island (NY). En abril de ese año un choque y una persecución entre dos autos terminó cuando un conductor acuchilló a otro en el Upper East Side de Manhattan (NYC). Días antes un adolescente latino murió en los brazos de su padre después de ser apuñalado en el corazón durante una pelea por un lugar de estacionamiento en El Bronx (NYC).

A fines de marzo de 2024 dos pandilleros fueron sentenciados por matar a un joven en Long Island tras una pelea vial y esperaban juicio por otro homicidio similar en Nueva Jersey. En febrero del año pasado una mujer acuchilló a un taxista en el cuello cuando él intentó cobrarle el pago del viaje en Queens (NYC).

En enero de 2024 una mujer arrolló fatalmente a una hispana al pelear por un hombre en un edificio de vivienda públicas (NYCHA) en East New York, Brooklyn. También ese mes un hispano apuñaló a un conductor en una pelea vial a plena luz. En diciembre de 2023 un hombre y una mujer fueron atacados por un conductor que empuñaba un martillo durante una discusión vial que se volvió violenta la noche de Navidad en Queens (NYC).

En octubre de 2023 un hispano de 50 años fue atropellado fatalmente en Queens (NYC) en medio de un violento ataque de furia. Apenas un día antes un abuelo inmigrante había muerto a golpes luego de un choque menor también en ese condado.

En septiembre de 2023 una maestra aspirante a modelo murió días después de ser baleada en la cabeza afuera de “Home Depot” en Brooklyn (NYC), en una aparente pelea por un lugar de estacionamiento. En agosto de ese año Fausto Rodríguez, padre dominicano de 40 años, murió baleado cuando un choque se tornó violento en Cross Bronx Expressway, dejando cuatro niños huérfanos.

En junio de 2023 Javier Muñoz (29) y Joshua Rivera (22) fueron arrestados por la policía como sospechosos de haber matado a Jeremy Cancel (34) en una pelea callejera a raíz de un choque menor entre autos al cierre del Día de Puerto Rico en Nueva York.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

