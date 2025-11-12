Mauricio Sulaimán pide apoyo para que Fernando Valenzuela entre al Salón de la Fama

La Fernandomanía ya ha trascendido entre deportes. El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, pidió el apoyo de México para unirse en la causa de la nominación de Fernando Valenzuela para el ingreso al Salón de la Fama del Beisbol en Cooperstown.

A través de su cuenta en X, Sulaimán hizo un llamado a todo México a apoyar en redes sociales los hashtags #34FernandoHOF y #34FernandoHallOfFame, para impulsar la campaña de Valenzuela.

“Finalmente, se busca la justicia para el más grande Fernando Valenzuela #34FERNANDOHOF”, escribió.

It is time for justice for the great @Dodgers icon @MLB #Baseball pic.twitter.com/by4FHbEC0R — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) November 7, 2025

En una rueda de prensa reciente, Sulaimán calificó como una injusticia que Valenzuela no haya ingresado al Salón de la Fama.

“Hubo una cantidad de jugadas al recuerdo que la verdad es muy emocionante, y lo que sí quisiéramos es que todos nos juntemos para que la campaña tome el valor necesario”, dijo.

“Fernando Valenzuela está nominado para poder entrar a las votaciones para el Salón de la Fama, y es una injusticia que Valenzuela no esté ya en la Fama. Ahorita está aquí la oportunidad”, expresó.

A comienzo de noviembre se conoció que Fernando Valenzuela conformaba la boleta de peloteros del Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo, que se enfoca en jugadores cuyas principales contribuciones al juego se dieron desde 1980.

El Comité, compuesto por 16 personas, se reunirá el 7 de diciembre durante las reuniones de invierno en Orlando, Florida, y se requiere el 75 % de los votos para la elección.

En 2003 Valenzuela recibió el 6.2 % de los votos de la BBWAA y el 3.8 % en 2004. Por este motivo fue excluido. El mexicano fue seis veces All-Star y ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional en 1981, tuvo un récord de 173-153 con una efectividad de 3.54 y 2,074 ponches en 17 temporadas.

Los elegidos serán exaltados el 26 de julio, junto con los seleccionados en la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA, por sus siglas en inglés), que se anunciará el 20 de enero.

Valenzuela falleció el pasado 22 de octubre en Los Ángeles debido a un choque séptico, según su certificado de defunción. Semanas antes, trascendió que la leyenda padecía problemas de salud. De hecho, el mexicano tuvo que abandonar sus funciones como comentarista radial de Los Angeles Dodgers.



