Mauricio Sulaimán sobre cancelación de pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis: “Es un tema muy lamentable”

La cancelación de la pelea entre Jake Paul y Gervonta Davis ha generado debate dentro del mundo del boxeo. Uno de los últimos en sumarse a la tendencia de la conversación fue el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Mauricio Sulaimán se mostró empático con la situación de Davis y lamentó que la pelea se haya tenido que cancelar debido a los problemas legales que enfrenta el boxeador.

“Es un tema muy lamentable. Gervonta es un gran peleador, tiene importantes problemas, especialmente de violencia familiar, violencia doméstica, obviamente siempre que sucede algo así, siempre hay dos versiones, en este caso están esperando el proceso y han decidido cancelar la pelea” comentó.

“Esperemos que Gervonta pueda encontrar un camino nuevo en su vida. Gervonta nunca ha sido campeón del Consejo, pero sin que sea esto ningún tipo de limitante, definitivamente vamos a buscarlo para ofrecerle todo tipo de ayuda”, añadió.

Recientemente, se conoció sobre una nueva demanda contra Gervonta Davis por parte de su expareja Courtney Rossel, quien acusó al boxeador de agresión con agravantes, privación ilegal de la libertad, secuestro e infligir intencionalmente angustia emocional.

Luego de una investigación interna, la promotora MVP, de la cual es cofundador Jake Paul, anunció el pasado lunes que la pelea se cancelaba. Ahora, se buscará un nuevo rival para creador de contenido.

Gervonta Davis ha sido denunciado al menos en cuatro ocasiones por distintos incidentes legales, incluyendo violencia doméstica, atropello y fuga, y agresión en público.

En 2020, durante un evento en Miami, fue grabado mientras agarraba violentamente del cuello a una mujer, presuntamente su pareja, frente a testigos. Fue arrestado y acusado de agresión simple.

Al año siguiente se vio involucrado en un accidente automovilístico en Baltimore, donde se dio a la fuga tras chocar contra otro vehículo. Enfrentó cargos por abandonar la escena del accidente.

Posteriormente, en 2022 fue arrestado en Florida por presuntamente agredir a su pareja con una “bofetada con la mano cerrada”. La denunciante se retractó días después, y Davis fue liberado.

El pasado mes de julio fue arrestado nuevamente en Florida por otro presunto caso de violencia doméstica. Fue liberado bajo fianza, y la víctima se negó a continuar con el proceso.



