Nueva York lanza una campaña masiva de vacunación contra la gripe, Covid y el VSR

Con la llegada del otoño y el inminente descenso de las temperaturas, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (DOH, por sus siglas en inglés) ha iniciado una campaña masiva de vacunación para proteger a la población contra los 3 virus respiratorios que más circulan durante los meses fríos: la gripe estacional, Covid y el virus respiratorio sincitial (VSR).

“La temporada de virus respiratorios ya está aquí, lo que significa que es hora de que todos se vacunen. Quiero que los neoyorquinos, sus familias y sus comunidades estén protegidos y seguros este otoño e invierno”, declaró la doctora Michelle Morse, comisionada interina de Salud.

Como parte de esta iniciativa, el Departamento de Salud lanzó un portal de datos actualizado semanalmente, cada jueves, con información sobre las tendencias de las 3 enfermedades. El objetivo es ofrecer transparencia y alertar oportunamente sobre el avance de los contagios en la ciudad.

Una estrategia para salvar vidas

Cada año, entre 1,500 y 2,000 neoyorquinos fallecen por complicaciones relacionadas con la gripe y la neumonía, que a menudo se desarrolla como consecuencia de un resfriado mal atendido. Ante estas cifras, la nueva campaña busca reducir las visitas a urgencias, hospitalizaciones y muertes provocadas por enfermedades respiratorias, sobre todo entre los grupos más vulnerables.

El DOH enfatiza que las 3 vacunas pueden administrarse en la misma visita médica, lo que facilita el acceso y evita la postergación de alguna de las dosis recomendadas.

Vacuna contra la gripe

El DOH recuerda que todos los mayores de 6 meses deben vacunarse contra la gripe cada otoño. Los adultos mayores de 50 años, los niños menores de 5, las personas con afecciones preexistentes (como diabetes, enfermedades cardíacas o pulmonares) y las mujeres embarazadas son los grupos con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves.

La vacuna contra la gripe reduce el riesgo de hospitalización y muerte, y aunque se recomienda aplicarla en septiembre u octubre, los especialistas subrayan que nunca es demasiado tarde: la gripe puede ser impredecible y presentar picos de infección en diferentes momentos del año.

Vacuna contra Covid

Las autoridades sanitarias también instan a todos los neoyorquinos a recibir la dosis actualizada contra el Covid, especialmente las personas mayores de 65 años, los niños de entre 6 y 23 meses, quienes padecen enfermedades crónicas y las mujeres embarazadas.

Las vacunas más recientes han sido modificadas para ofrecer mayor protección contra las variantes circulantes del coronavirus. De acuerdo con el DOH, la inmunización sigue siendo “la mejor defensa para prevenir las formas graves de la enfermedad, las hospitalizaciones y los fallecimientos”.

Vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR)

El VSR puede causar cuadros severos, especialmente en adultos mayores y bebés. El Departamento de Salud recomienda que los adultos de 75 años o más, y las personas de 50 a 74 años con afecciones crónicas, se vacunen si aún no lo han hecho.

Para los recién nacidos, la protección también es posible: las mujeres embarazadas pueden vacunarse durante el embarazo para transmitir defensas al bebé, o bien, los infantes pueden recibir una vacuna de anticuerpos monoclonales una vez nacidos. Ambas opciones ayudan a prevenir complicaciones respiratorias graves durante los primeros meses de vida.

Dónde vacunarse en Nueva York

Los neoyorquinos cuentan con cientos de puntos de vacunación distribuidos en toda la ciudad, incluyendo hospitales, clínicas comunitarias y farmacias de barrio.

A través del mapa de salud de la ciudad de Nueva York, los residentes pueden ubicar el centro más cercano que ofrezca las tres vacunas. Además, existen opciones gratuitas para quienes no cuentan con seguro médico.

Para conocer si se reúnen los requisitos y acceder a una dosis sin costo, el DOH recomienda llamar al 311 o consultar la página oficial del programa de vacunación de la ciudad.

El DOH recuerda que el Covid, la gripe y el VSR comparten síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal y fatiga. Por ello, ante cualquier sospecha, hacerse la prueba es fundamental para determinar el tratamiento adecuado.

Asimismo, las medidas de prevención siguen siendo esenciales:

* Usar mascarilla en espacios cerrados o muy concurridos.

* Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón.

* Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

* Quedarse en casa en caso de presentar síntomas.

Estas acciones, sumadas a la vacunación, son clave para reducir los contagios y proteger a los más vulnerables durante la temporada de virus respiratorios que se extiende del otoño a la primavera.

Un llamado a la responsabilidad colectiva

“Vacunarse no solo protege a quien recibe la dosis, sino también a sus seres queridos y a la comunidad en general”, recordó la doctora Morse. Con este mensaje, el DOH espera que miles de neoyorquinos acudan a inmunizarse antes de que el invierno alcance su punto más alto.

La campaña busca reforzar el mensaje de que la prevención es la mejor herramienta frente a los virus respiratorios que, cada año, ponen a prueba la capacidad hospitalaria de la ciudad.

Nueva York apuesta así por un invierno más seguro, con la ciencia y la salud pública como principales aliados.

