Perú rescató un empate frente a Rusia con gol de Alex Valera en amistoso en San Petersburgo

La selección peruana rescató un empate 1-1 frente a Rusia en el Gazprom Arena de San Petersburgo, en un amistoso internacional de fecha FIFA que marcó una nueva etapa del proceso de transición liderado por Manuel Barreto.

El duelo comenzó cuesta arriba para la Blanquirroja. A los 19 minutos, un error en la salida entre Miguel Araujo y Pedro Gallese terminó con el balón en los pies de Aleksandr Golovin, quien definió sin titubeos para abrir el marcador y poner en ventaja al conjunto local.

Pese a la desventaja, Perú intentó recomponerse con más tenencia del balón. Maxloren Castro tuvo una oportunidad clara tras un pase filtrado, aunque su disparo fue débil.

Con el correr de los minutos, los de Barreto equilibraron el juego, pero sin generar peligro real. Rusia se mostró más sólida y ordenada, especialmente en el mediocampo liderado por Miranchuk y Umyarov.

Ya en el complemento, los cambios revitalizaron al equipo sudamericano. El ingreso de Alex Valera, Kevin Quevedo y Yordy Reyna dio mayor peso ofensivo, mientras que Pedro Gallese volvió a ser figura con varias intervenciones decisivas, incluyendo dos atajadas clave ante Miranchuk y Batrakov que evitaron el segundo tanto ruso.

El premio para Perú llegó a los 81 minutos. Alex Valera, con mucha determinación, sacó un potente disparo desde fuera del área que sorprendió al arquero Safonov y decretó el empate 1-1.

Perú cerrará su participación en la fecha FIFA de noviembre con un balance mixto, pero con señales alentadoras en el trabajo de Manuel Barreto, quien continúa afinando detalles en esta etapa de renovación con miras al proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2030.

