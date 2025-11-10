Crisis en el fútbol de Turquía: Federación investiga a más de 1,000 jugadores por presuntas apuestas

El fútbol de Turquía atraviesa una de las crisis más graves de su historia reciente. La Federación Turca de Fútbol (TFF) anunció que 1,024 jugadores fueron remitidos al comité de disciplina por su presunta participación en actividades de apuestas, incluyendo a 27 futbolistas de la Superliga, la máxima categoría del país.

De acuerdo con la TFF, la decisión tiene un carácter “preventivo”, dentro de una investigación de gran alcance iniciada hace dos semanas que ya ha sacudido al balompié profesional turco. Hasta la fecha, 149 árbitros han sido sancionados y 45 delegados de partido presentaron su renuncia.

El escándalo involucra a jugadores de prácticamente todos los clubes importantes. Según la lista difundida por la Federación, dos futbolistas del Galatasaray, dos del Besiktas y uno del Trabzonspor están entre los señalados. Curiosamente, el único de los equipos del “top 10” de la Superliga sin jugadores implicados es el Fenerbahçe.

La magnitud del caso alcanza a todas las divisiones del fútbol profesional. En la 1. Liga se investigan 77 jugadores, mientras que en la 2. Liga hay 282 y en la 3. Liga la cifra se eleva a 629, además de nueve futbolistas sin categoría definida. La TFF también evalúa si trasladará al comité disciplinario a otros 47 jugadores que habrían participado en apuestas de manera aislada.

Como consecuencia, la Federación suspendió durante dos semanas los partidos de la 2.ª y 3.ª división, para que los equipos afectados puedan reorganizar sus plantillas. Asimismo, se informó que la TFF negocia con la FIFA una ampliación de 15 días en la ventana invernal de fichajes, con el fin de mitigar el impacto en los clubes.

