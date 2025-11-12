Requisitos del Seguro Social 2026: nuevo monto para obtener créditos de trabajo

A partir del 2026, el umbral para obtener créditos del Seguro Social aumentará a $1,890 por crédito, una medida que afectará directamente a miles de trabajadores latinos en EE.UU. y su elegibilidad para recibir beneficios vitales a través de la Social Security Administration (SSA). Estos cambios requieren atención y planificación financiera.

Este mecanismo es una manera en la que a través de tu trabajo puedes obtener algún beneficio para tu jubilación o para recibir el seguro de discapacidad, por parte de la SSA.

Uno de los cambios más relevantes que introducen las nuevas disposiciones es cuánto deberás ganar para obtener un solo crédito de trabajo (quarter of coverage), un dato que impacta directamente en tu elegibilidad para recibir los beneficios del Seguro Social.

Ahora que el gobierno de EEUU está cerrado, vale la pena recordar en qué gastan.

Seguridad social fue el rubro con la mayor participación del gasto total (22%), mientras Medicare, que es el segundo con mayor participación, fue el que más se incrementó respecto al 2024. pic.twitter.com/gC3Ipzq1td — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) November 6, 2025

¿Qué es un crédito de trabajo (coverage credit) y por qué es importante?

Un crédito de trabajo es la unidad que tiene la SSA para medir los años que has pagado el impuesto del Seguro Social como trabajador. Para acceder a los beneficios por jubilación o discapacidad, generalmente necesitas acumular 40 créditos, equivalentes a un aproximado de 10 años de trabajo con el nivel máximo de créditos por año.

Es esencial que cuentes con los créditos necesarios y debes estar seguro de que los estás consiguiendo o bien podrías no acceder a los beneficios que esperas recibir. Por ello es indispensable que sepas cuánto se debe ganar por crédito.

¿Cuánto deberás ganar por cada crédito de trabajo a partir de 2026?

Para el próximo año, la SSA estableció que para obtener un crédito de trabajo necesitas ganar $1,890 en ingresos sujetos a impuestos del Seguro Social, un incremento de $80 dólares respecto al monto establecido en este año, que era de $1,810 para cada crédito.

Esto significa que para alcanzar el máximo de cuatro créditos en un año (el tope anual establecido por la SSA) necesitarás ganar al menos $7,560 en 2026.

Para un trabajador latino, esta cantidad implica tener ingresos que estén cubiertos por impuestos de la SSA (incluyendo salarios y trabajos por cuenta propia que cotizan para FICA/SECA) y verificar que tus empleadores reporten adecuadamente esos ingresos.

🚨| URGENTE: El presidente Donald Trump acaba de anunciar que en la base de datos del Seguro Social había 12,4 millones de nombres que tenían más de 120 años y 135.000 que tenían más de 160 años. Trump ha dado de baja ese masivo FRAUDE a la nación. 🇺🇸🔥 pic.twitter.com/eJHbsqgynd — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 14, 2025

¿Qué implicaciones tiene este aumento?

Como el requisito por crédito sube, las personas que trabajan por cuenta propia, en empleos de medio tiempo o tienen ingresos variables deberán considerar un ajuste en sus ganancias reportadas: En 2025 podías alcanzar cuatro créditos con $7,240 en 2025; para 2026 el monto mínimo subirá a $7,560.

Por su parte, las personas que apenas comienzan a trabajar o tienen interrupciones en su historial laboral, acumular los 40 créditos puede implicar trabajar más horas o buscar un mayor ingreso anual que antes.

Si planeas solicitar beneficios de jubilación o de discapacidad en los próximos años, debes tener en cuenta estos ajustes. Verifica regularmente el estado actual de créditos a través de tu cuenta en ‘My Social Security’ o consulta tu reporte laboral y asegúrate de que los ingresos se reportan correctamente para evitar garantizar el acceso a estos beneficios.

