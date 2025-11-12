Retiran melocotones amarillos y blancos de Moonlight por riesgo de Listeria: un lote fue vendido en Kroger

La empresa Moonlight Companies está retirando del mercado melocotones amarillos y blancos convencionales cultivados en California y distribuido a nivel nacional, por riesgo de Listeria monocytogenes , según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). El producto fue distribuido a nivel nacional entre el 16 de septiembre de 2025 y el 29 de octubre de 2025.

La listeria es una bacteria, puede causar infecciones graves y, en ocasiones, mortales en niños pequeños, personas mayores o con sistemas inmunitarios debilitados.

El reporte de retiro de la FDA revela que los productos se vendieron individualmente con etiquetas PLU o en paquetes múltiples. Aclara que el retiro no incluye paquetes ni etiquetas PLU con las palabras «Washington» o «Orgánico».

¿Cómo identificar el producto retirado del mercado?

Se recomienda a los consumidores verificar los códigos, ya que vienen etiquetados individualmente. Crédito: FDA | Cortesía

Todos los productos listados a continuación se vendieron entre el 16 de septiembre de 2025 y el 29 de octubre de 2025, tienen el Código de Instalación P1 y comparten una larga lista de Códigos de Lote (ver la lista completa abajo).

1. Melocotones amarillos a la luz de la luna (Moonlight Yellow Peaches)

Tipo de Embalaje: Piezas individuales Etiquetas PLU: 4401 y 4044 UPC: No aplica.

Piezas individuales Tipo de Embalaje: Paquetes múltiples Etiquetas PLU: No aplica. UPC : 8 10248 03165 6 , 8 98429 00209 1 , 8 98429 00220 6 (Tenga en cuenta que hay números UPC alternativos no listados).

Paquetes múltiples

2. Melocotones blancos a la luz de la luna (Moonlight White Peaches)

Tipo de Embalaje: Piezas individuales Etiquetas PLU: 4401 y 4044

Piezas individuales Tipo de Embalaje: Paquetes múltiples Etiquetas PLU: No aplica. UPC : 8 10248 03163 2 , 8 98429 00209 1 , 8 10248 03087 1 , 8 10248 03186 1 (Los últimos tres UPC se aplican también a Melocotones Blancos con Menta).

Paquetes múltiples

3. Melocotones blancos a la luz de la luna (“Melocotón con menta”)

Tipo de Embalaje: Paquetes múltiples Etiquetas PLU: No aplica. UPC : 8 98429 00266 4 , 8 10248 03163 2 , 8 10248 03087 1 , 8 10248 03186 1 .

Paquetes múltiples

4. Melocotones amarillos de Kroger (Kroger Yellow Peaches)

Tipo de Embalaje: Paquetes múltiples Etiquetas PLU: No aplica. UPC: 0 11110 18174 9 .

Paquetes múltiples

Para verificar el lote, busque uno de los siguientes códigos:

01PCLC, 03PCAF, 106PCLF, 113PCAF, 113PCLF, 129PCLF, 134PCLF, 142PCLF, 150PCLF, 151PCLF, 159PCABA, 159PCABB, 159PCPG10, 20, 22PCAB, 22PCPG10A, 22PCPG10B, 22PCP8A, 22PCPG8B, 22PCPG8C, 23, 25, 30PCEN, 40LT, 40YP#3, 44PCLC, 44PCLCB, 45, 51PCLC, 51PCLCB, 86PCAF, 69PWPR, 79PWPRT.

¿Por qué es grave la listeria?

La listeriosis, es una infección causada por la bacteria Listeria monocytogenes, que puede confundirse con un resfriado común, pero es mucho más grave. La infección es especialmente peligrosa para:

Personas mayores, por tener un sistema inmunitario que puede no reaccionar con la misma fuerza.

Personas inmunodeprimidas, por tener defensas bajas y esto les dificulta combatir la bacteria.

Las mujeres embarazadas, tiene un alto riesgo pudiendo causar aborto espontáneo o muerte fetal. Y los niños pequeños por tener sistemas aún están en desarrollo.

Los síntomas frecuentes de la infección por Listeria pueden aparecer hasta dos meses después de haber consumido el alimento contaminado. En personas sanas se pueden presentar síntomas parecidos a la gripe, incluyendo fiebre, dolores musculares, dolor de cabeza intenso, rigidez de nuca y confusión. Mientras que en embarazadas, los síntomas suelen ser leves, similares a los de la gripe, lo que a menudo lleva a subestimar el peligro.

Hasta la fecha no se han reportado casos de personas enfermas por el consumo de los melocotones. Sin embargo, se recomienda a la población de alto riesgo o que ha consumido el producto retirado y presenta síntomas incluso leves, parecidos a la gripe, buscar atención médica de inmediato.

¿Qué hacer si compró el producto?

En caso de haber comprado los melocotones amarillos o blancos convencionales entre el 16 de septiembre y el 29 de octubre de 2025, debe verificar las etiquetas y el embalaje.

Si el producto coincide con la descripción (excluyendo “Washington” u “Orgánico”), deséchalo inmediatamente y evite su consumo.

En caso de alguna duda puede comunicarse con Moonlight Companies al 855-215-5017 de lunes a viernes, de 8 am a 5 pm (hora del este).

