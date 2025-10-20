Retiran del mercado 91,585 libras de burritos y wraps de MCI Foods por riesgo de Listeria
MCI Foods retira burritos/wraps de desayuno por riesgo de Listeria. Distribuidos en todo el país a servicios de alimentos, ¡incluyendo Escuelas!
Varios lotes que suman aproximadamente 91,585 libras de burritos y wraps de desayuno listos para comer (RTE) que contienen huevo con riesgo de contaminación por Listeria, son retirados del mercado la empresa de California MCI Foods, según el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés).
Los burritos y wraps fueron fabricados entre el 17 de septiembre y el 14 de octubre de 2025 y se distribuyeron en todo el país bajo las marcas Los Cabos, El Más Fino y Midamar a establecimientos de servicios de alimentos de todo el país, incluyendo los Programas Nacionales de Almuerzos y Desayunos Escolares del USDA.
El problema fue descubierto por la empresa tras una prueba de rutina de ingredientes RTE de proveedores externos.
¿Como identificar los productos retirados del mercado?
- El Mas Fino Egg, Ham, and Cheese Breakfast Burrito
Peso de la Caja: 12 lbs.
Código de Producto: 00607
Código de Lote: 80903
- El Mas Fino Egg, Sausage, and Cheese Breakfast Burrito
Peso de la Caja: 12 lbs.
Código de Producto: 00608
Código de Lote: 80897
Los Cabos Sausage, Egg & 3 Cheese Breakfast Burrito
Peso de la Caja: 12 lbs.
Código de Producto: 61304
Código de Lote: 80900
- Los Cabos Egg, Cheese, Potato & Cooked Sausage Crumbles (Made with Turkey) Breakfast Wrap
Peso de la Caja: 11.25 lbs.
Código de Producto: 77869
Códigos de Lote: 80872, 80876, 80881
- Los Cabos Egg, Cheese & Cooked Sausage Crumbles (Made with Turkey) Breakfast Wrap
Peso de la Caja: 16.2 lbs.
Código de Producto: 97892
Código de Lote: 80878
- Los Cabos Cheese, Cooked Sausage Crumbles (Made with Turkey) & Egg Breakfast Wrap
Peso de la Caja: 13.5 lbs.
Código de Producto: 97896
Códigos de Lote: 80892, 80898, 80931
- Midamar Egg, Cheese & Beef with Sausage Seasoning Breakfast Wrap
Peso de la Caja: 11.25 lbs.
Código de Producto: MMBK03
Códigos de Lote: 80972, 80977
¿Cuáles son los riesgos de la Listeria?
Cuando una persona consume alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes, corre el riesgo de desarrollar una infección grave denominada listeriosis.
La listeriosis ataca principalmente a adultos mayores, personas con sistemas inmunitarios debilitados, mujeres embarazadas y sus recién nacidos, siendo potencialmente grave y mortal en estos grupos. Los síntomas comunes de la listeriosis incluyen:
- Fiebre
- Dolores musculares y de cabeza
- Rigidez en la nuca
- Pérdida del equilibrio
Aunque el riesgo de contaminación se haya descubierto mediante pruebas de laboratorio y aún no haya casos reportados de enfermedad por el lote específico, la recomendación de salud pública es evitar el consumo, descartar o regresar el producto contaminado para prevenir la infección.
