Retiran del mercado 91,585 libras de burritos y wraps de MCI Foods por riesgo de Listeria

Varios lotes que suman aproximadamente 91,585 libras de burritos y wraps de desayuno listos para comer (RTE) que contienen huevo con riesgo de contaminación por Listeria, son retirados del mercado la empresa de California MCI Foods, según el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS, por sus siglas en inglés).

Los burritos y wraps fueron fabricados entre el 17 de septiembre y el 14 de octubre de 2025 y se distribuyeron en todo el país bajo las marcas Los Cabos, El Más Fino y Midamar a establecimientos de servicios de alimentos de todo el país, incluyendo los Programas Nacionales de Almuerzos y Desayunos Escolares del USDA.

El problema fue descubierto por la empresa tras una prueba de rutina de ingredientes RTE de proveedores externos.

¿Como identificar los productos retirados del mercado?

El Mas Fino Egg, Ham, and Cheese Breakfast Burrito

Peso de la Caja: 12 lbs.

Código de Producto: 00607

Código de Lote: 80903

El Mas Fino Egg, Sausage, and Cheese Breakfast Burrito

Peso de la Caja: 12 lbs.

Código de Producto: 00608

Código de Lote: 80897

Los Cabos Sausage, Egg & 3 Cheese Breakfast Burrito

Peso de la Caja: 12 lbs.

Código de Producto: 61304

Código de Lote: 80900

Los Cabos Egg, Cheese, Potato & Cooked Sausage Crumbles (Made with Turkey) Breakfast Wrap

Peso de la Caja: 11.25 lbs.

Código de Producto: 77869

Códigos de Lote: 80872, 80876, 80881

Los Cabos Egg, Cheese & Cooked Sausage Crumbles (Made with Turkey) Breakfast Wrap

Peso de la Caja: 16.2 lbs.

Código de Producto: 97892

Código de Lote: 80878

Los Cabos Cheese, Cooked Sausage Crumbles (Made with Turkey) & Egg Breakfast Wrap

Peso de la Caja: 13.5 lbs.

Código de Producto: 97896

Códigos de Lote: 80892, 80898, 80931

Midamar Egg, Cheese & Beef with Sausage Seasoning Breakfast Wrap

Peso de la Caja: 11.25 lbs.

Código de Producto: MMBK03

Códigos de Lote: 80972, 80977

¿Cuáles son los riesgos de la Listeria?

Cuando una persona consume alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes, corre el riesgo de desarrollar una infección grave denominada listeriosis.

La listeriosis ataca principalmente a adultos mayores, personas con sistemas inmunitarios debilitados, mujeres embarazadas y sus recién nacidos, siendo potencialmente grave y mortal en estos grupos. Los síntomas comunes de la listeriosis incluyen:

Fiebre

Dolores musculares y de cabeza

Rigidez en la nuca

Pérdida del equilibrio

Aunque el riesgo de contaminación se haya descubierto mediante pruebas de laboratorio y aún no haya casos reportados de enfermedad por el lote específico, la recomendación de salud pública es evitar el consumo, descartar o regresar el producto contaminado para prevenir la infección.

