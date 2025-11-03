Brote de listeria: CDC confirma nuevos casos y 2 muertes relacionadas con contaminación de pasta

Las autoridades sanitarias actualizaron el reporte de personas afectadas por el brote de Listeria que comenzó en agosto de 2024 y que repuntó en octubre de 2025. Los casos recientes están vinculados con pasta lista para comer vendida en tiendas como Walmart, Trader Joe’s y Kroger.

Hasta el 31 de octubre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reportaron 27 personas afectadas en 18 estados de Estados Unidos. Hay un total de seis personas muertas a consecuencia de la Listeria, y los casos más recientes se produjeron en septiembre y el 16 de octubre.

La Listeria es una bacteria que tiene un largo periodo de incubación, en gran medida debido a su capacidad de sobrevivir en entornos fríos (refrigeradores). Esto es lo que dificulta el rastreo y explica la larga duración del evento.

Datos clave de los casos según CDC

De los 27 casos totales reportados, los CDC tienen información de 26 de ellos y contabilizan 25 hospitalizaciones. La información disponible sobre la población más afectada indica que la edad media es de 74 años. Recordemos que la listeriosis es especialmente peligrosa para adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

Hasta el 31 de octubre, los CDC reportaron dos nuevas muertes (en Hawái y Oregón) y siete nuevos casos de enfermedad desde el último informe, elevando el total de fallecimientos a seis. Las víctimas mortales se registraron en Hawái, Oregón, Illinois, Míchigan, Texas y Utah, destacando la gravedad del brote, un caso asociado al embarazo que resultó en la pérdida del feto.

¿Qué hacer ante el brote de Listeria?

Debido al brote de Listeria, diversas cadenas de supermercados nacionales han procedido a la retirada de decenas de productos elaborados con la pasta contaminada.

Las autoridades sanitarias instan a los consumidores a revisar sus refrigeradores y congeladores en busca de los alimentos afectados. Se recomienda desecharlos de inmediato o devolverlos al punto de venta para obtener un reembolso.

Los CDC continúan colaborando estrechamente con las autoridades estatales, la FDA y el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA)para determinar si los afectados consumieron los productos ya retirados o si la bacteria Listeria pudo haber contaminado otros alimentos. Las investigaciones continúan activas.

¿Cuántos retiros de productos van hasta la fecha en 2025?

Para facilitar la identificación de los productos sujeto a retiro, la FDA publica imágenes en su sitio oficial. Crédito: FDA | Cortesía

Ensalada de pasta con mozzarella ahumada Sprouts: Vendida en el mostrador de delicatessen o Grab & Go, con fechas de caducidad del 10 al 29 de octubre. Ensalada de pasta con mozzarella ahumada Giant Eagle: Con fechas de caducidad del 30 de septiembre al 7 de octubre. Kroger (Tiendas): Retiro de ensaladas de pasta penne y de moño de charcutería, vendidas entre el 29 de agosto y el 2 de octubre. Scott & Jon’s Shrimp Scampi con Linguini Bowls (9.6 oz.): Consumir preferentemente antes del 12 y 13 de marzo y del 17 y 21 de marzo de 2027. Trader Joe’s Fettuccine Alfredo con pechuga de pollo ennegrecida estilo cajún (16 oz.): Fechas de consumo preferente variadas entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre. Albertsons (Tiendas): Retiro de ensaladas de pasta preparadas en la tienda, con fechas de venta del 8 de septiembre al 4 de octubre. Marketside Linguini con albóndigas de carne y salsa marinara (12 oz.): Fechas de consumo preferente entre el 22 al 25 de septiembre y del 29 de septiembre al 1 de octubre. Marketside Pollo Alfredo a la parrilla con fettuccine (12.3 oz. y 32.8 oz.): Fechas de consumo preferente del 26 de junio de 2025 o anterior (12.3 oz.) o 27 de junio de 2025 o anterior (32.8 oz.). Home Chef Fettuccine Alfredo de pollo (12.5 oz.): Con fecha de consumo preferente del 19 de junio o anterior.

Con información CDC y AP

