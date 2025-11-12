Se espera que la Cámara de Representantes vote para poner fin al cierre de gobierno más largo de la historia

La Cámara de Representantes volverá este miércoles en la noche a reunirse después de casi dos meses de pausa para iniciar la votación del proyecto de ley aprobado por el Senado para poner fin al cierre federal.

La votación tendrá lugar la noche de este miércoles. Una vez aprobada en la Cámara, la ley pasarán al Despacho Oval del presidente Donald Trump para que estampe su firma.

Pero las cosas no podrían no ser tan fáciles para los representantes.

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, se enfrenta a una mayoría bastante ajustada y solo puede permitiese perder dos votos republicanos, además posiblemente requerirán de la ayuda del mandatario para lograr que se apruebe.

Por su parte, los demócratas, incluyendo a Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara, se han comprometido a luchar contra el paquete porque no llega tan lejos como muchos querían en materia de la atención médica.

“Queremos reabrir el gobierno. Seguiremos apoyando a nuestros dedicados empleados federales y funcionarios públicos. Pero tenemos la responsabilidad de asegurarnos de extender los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible para que decenas de millones de estadounidenses no experimenten un aumento drástico en los costos de atención médica que les impida consultar a un médico cuando lo necesiten”, expresó Jeffries.

Asimismo, el líder de la minoría demócrata dio la bienvenida a la Cámara a los representantes republicanos “tras su siete semanas de vacaciones pagadas por los contribuyentes”.

“Ahora tienen la oportunidad de tomar medidas concretas en un área de esta crisis sanitaria, trabajando con los demócratas ante el Comité de Reglamento esta noche”.

Por su parte, el representante Jim McGovern, principal demócrata del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, criticó al Partido Republicano por abandonar la ciudad de Washington.

“Me alegra que hayas sobrevivido a tus dos meses de vacaciones pagadas mientras los demócratas permanecían en Washington para intentar poner fin al cierre del gobierno”, manifestó.

Republicanos confían en que el proyecto de ley se aprobará esta noche

De acuerdo con fuentes republicanas, los líderes del partido conservador tienen la total confianza en que el proyecto de ley de financiación del gobierno será aprobado esta noche en la Cámara de Representantes, pese a su escasa mayoría y la probabilidad de al menos una deserción.

Los republicanos en el Congreso solo podían permitirse perder dos votos republicanos siguiendo la línea de la bancada, y se espera que el representante republicano por Kentucky, Thomas Massie, vote en contra del proyecto de ley de financiación de Trump, informó CNN.

Jared Golden, representante demócrata por Maine, es el único liberal que voto a favor del proyecto de ley provisional republicano en el mes de septiembre, es un probable disidente y podría unirse a los republicanos en la votación, pese al esfuerzo de los líderes demócratas por convencer a sus miembros que voten en contra. Sin embargo, podría haber otros demócratas que también votarían en contra, dijeron las fuentes.

Se espera que la aprobación final del proyecto de ley se lleve a cabo ente las 7:30 y las 8:00 de la noche hora de Washington, aunque no se debe descartar que se podría retrasar en medio de los debates entre ambos partidos.

Tráfico aéreo volverá a la normalidad, según un capitán retirado de United

Si bien el regreso a la normalidad del tráfico aéreo luego del esperado fin del cierre federal esta semana no será instantáneo, pero será más rápido “de lo que uno podría pensar”, explicó Kit Darby, capitán retirado de United Airlines.

“En una situación normal, cuando se cancelan o retrasan vuelos, sucede de forma aleatoria. Esta vez, se ha hecho siguiendo un plan para reducir un porcentaje variable”, indicó Darby. “Sabemos dónde están esos aviones, esos pilotos, esos auxiliares de vuelo, algo que no ocurre en caso de un fenómeno meteorológico extremo”.

“Volver a poner todo en su sitio será bastante rápido. No creo que tardemos más de unos días en tener la mayor parte lista. Y si podemos solucionar el problema esta semana, creo que estaremos al 100% para Acción de Gracias“, pronosticó.

