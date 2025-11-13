Coffee Mate acaba de lanzar crema para café y crema de espuma fría inspirada en Harry Potter

Tras el éxito alcanzado a comienzos de año con el lanzamiento de dos sabores inspirados en Harry Potter—el Pastel de Caldero de Toffee y el Chocolate Blanco con Menta y Sapo sin Azúcar—, Coffee Mate acaba de anunciar una nueva y esperada creación: la crema de Cerveza de Mantequilla.

Los sabores inspirados en Harry Potter han gozado de gran aceptación entre los fanáticos. El nuevo sabor a Cerveza de Mantequilla es parte de una tendencia que ha sido el centro de múltiples lanzamientos recientes de otras marcas, incluyendo los chocolates Hershey’s Kisses, las galletas Goldfish Graham y Keebler Fudge Stripes con el mismo sabor, e incluso un granizado de caramelo en cines Regal, según reportó Allrecipes.

Esta nueva colaboración se basa en la gran demanda, con una encuesta de la marca que indicó que el 72 % de los fans de Harry Potter se mostraron a favor de una colaboración entre Coffee Mate y Warner Bros que incluyera más sabores, en concreto, la bebida emblemática del Mundo Mágico.

En esta ocasión, la crema de Cerveza de Mantequilla cobra todo el protagonismo al ser lanzada en una línea de sabores que es la primera de su tipo. Incluye tres variedades: la regular, la sin azúcar y la innovadora Espuma Fría (Cold Foam). Todas prometen una mezcla tentadora de dulce de mantequilla, un rico sabor a crema y un toque de caramelo.

Coffee Mate completa así su colección inspirada en el Mundo Mágico, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de disfrutar de esta bebida icónica en su café diario. Los fanáticos de Harry Potter podrán disfrutar de los mágicos sabores, especialmente durante la temporada de otoño/invierno.

Coffe Mate busca capturar la esencia del dulzor de Honeydukes y el sabor reconfortante de la Cerveza de Mantequilla en una taza.

Detalles de lanzamiento y precios

Disponibilidad: Las cremas comenzarán a distribuirse en tiendas de Estados Unidos en diciembre , con un lanzamiento a nivel nacional en enero del año siguiente.

Las cremas comenzarán a distribuirse en tiendas de , con un lanzamiento a nivel del año siguiente. Precio Sugerido: La versión clásica tendrá un precio sugerido de $4.49 USD por botella de 28 onzas. La versión Cold Foam se venderá por $5.49 USD en un envase de 14 onzas.



