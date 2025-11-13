Dominicano Luis Ortiz se declaró inocente de amaño de apuestas en la MLB

El pelotero dominicano Luis Ortiz se declaró no culpable el pasado miércoles ante el tribunal federal de Brooklyn. El lanzador de Cleveland Guardians por los cargos de fraude, conspiración y soborno en un supuesto esquema de amaño de apuestas que involucra también a su compañero Emmanuel Clase.

El pasado martes se vio a Ortiz salir de la corte con un conjunto deportivo verde. Ahora, según la agencia de noticias ‘The Associated Press’, acudió vistiendo una chaqueta de cuero negra y jeans.

Luis Ortiz, jugador de los Cleveland Guardians, llega al tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, el miércoles 12 de noviembre de 2025. (Foto AP/Yuki Iwamura)

Siempre contestó con respuestas cortas y precisas a las preguntas del juez en la corte y no respondió a los reporteros que buscaban comentarios mientras salía de la sala del tribunal con su esposa y abogado.

El abogado de Ortiz, Chris Georgalis, negó todos de los que se acusa al jugador y aseguró que los pagos realizados a personas en República Dominicana eran para actividades legales.

Por su parte, Emmanuel Clase será procesado en el mismo tribunal este jueves. Su abogado, Michael Ferrara, dijo que el lanzador mantiene su inocencia.

“Emmanuel Clase ha dedicado su vida al beisbol y a hacer todo lo posible para ayudar a su equipo a ganar”, afirmó el pasado miércoles en un comunicado enviado por correo electrónico.

A los peloteros dominicanos se les acusa de participar en un esquema de amaño de apuestas. Ambos no interferían en el resultado final del encuentro, sino que manipulaban acciones específicas dentro del juego, como lanzamientos, para beneficiar apuestas particulares.

Al parecer, los lanzadores lanzaban bolas intencionalmente para que los apostadores pudieran apostar pitcheos strikes o bolas. El plan habría comenzado en mayo de 2023 con Clase. Posteriormente, Ortiz se unió.

Según la acusación, Ortiz recibió $5,000 dólares por lanzar una bola intencional el 15 de junio, y Clase otros $5,000 por facilitar la acción. Ambos habrían repetido el acto el 27 de junio, recibiendo cada uno $7,000 por ese lanzamiento.

Clase y Ortiz están acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico de servicios honestos, conspiración para lavado de dinero y conspiración para influir en concursos deportivos mediante soborno. De ser hallados culpables de todos los cargos, los peloteros podrían enfrentar hasta 65 años de prisión.

Luis Ortiz fue arrestado por el FBI en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston el pasado domingo por la mañana.



Sigue leyendo:

· Fiscalía de Nueva York acusa a los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz por amaño de apuestas

· Liberan al pelotero dominicano Luis Ortiz con fianza de $500,000 dólares

· Dictan arresto domiciliario y fianza de $25,000 dólares a Antonio Brown