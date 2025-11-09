Fiscalía de Nueva York acusa a los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz por amaño de apuestas

La Fiscalía de Brooklyn en Nueva York acusó formalmente a Emmanuel Clase y Luis Ortiz, lanzadores de Cleveland Guardians, de ser partícipes de un esquema de amaño de apuestas sobre pitcheos en juegos de la MLB.

Los peloteros dominicanos enfrentan cargos por fraude, conspiración y soborno. La cadena ESPN citó que de acuerdo con una acusación de 23 páginas presentada contra Clase y Ortiz en el Distrito Este de Nueva York, se detalla cómo funcionaba el supuesto esquema.

A ambos peloteros se les señala por amaño de apuestas y no de partidos. La diferencia es que no realizaban acciones para interferir en el resultado final del encuentro, sino que manipulaban acciones específicas dentro del juego (lanzamientos) para beneficiar apuestas particulares.

Al parecer, los lanzadores lanzaban bolas intencionalmente para que los apostadores pudieran apostar pitcheos strikes o bolas.

Según la fiscalía, el plan comenzó en mayo de 2023, con Clase. Posteriormente, Ortiz se unió. La justicia de Nueva York alega que Ortiz recibió $5,000 dólares por lanzar una bola intencional el 15 de junio y Clase otros $5,000 por facilitar la acción.

Según la acusación, repitieron el acto el 27 de junio, recibiendo cada uno $7,000 por ese lanzamiento. Los peloteros dominicanos podrían enfrentar hasta 65 años de prisión si son declarados culpables de todos los cargos.

En un comunicado que la Major League Baseball hizo llegar a ESPN, la MLB aseguró haberse puesto en contacto con las autoridades federales “al inicio de la investigación y cooperado plenamente durante todo el proceso”.

“Estamos al tanto de la acusación y del arresto de hoy, y nuestra investigación continúa”, señalaron. Luis Ortiz fue arrestado por el FBI en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston este domingo por la mañana. Por su parte, Emmanuel Clase no se encuentra bajo custodia y está siendo buscado por las autoridades federales.



Sigue leyendo:

· Lanzador dominicano Emmanuel Clase sería expulsado permanentemente de MLB por apuestas ilegales

· Reportan que el cerrador dominicano Emmanuel Clase llegó a un acuerdo para lanzar en Venezuela

· Dominicano Emmanuel Clase es investigado por MLB en caso de apuestas