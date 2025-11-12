Dictan arresto domiciliario y fianza de $25,000 dólares a Antonio Brown

Este miércoles Antonio Brown compareció ante un tribunal en Miami, Florida. Un juez le impuso arresto domiciliario con monito GPS y fijó una fianza de $25,000 dólares mientras avanza el proceso por supuesto intento de asesinato.

La exestrella de la NFL compareció a través de una audiencia telemática por Zoom, donde se le vio con un jersey rojo de la prisión. La casa por cárcel y la fianza no fueron las únicas medidas del juez.

El exreceptor estrella de la NFL, Antonio Brown, cuya imagen se muestra en un monitor, comparece por videoconferencia para su audiencia de fianza el miércoles 12 de noviembre de 2025 en Miami. (Carl Juste/Miami Herald vía AP, Pool)

Antonio Brown appeared in a Florida courtroom Wednesday morning for the first time since his arrest for attempted murder. https://t.co/gWT1xsuAZq pic.twitter.com/aTg9VD9YdC — TMZ (@TMZ) November 12, 2025

Brown tiene prohibido contactar con la presunta víctima Zul-Qarnain Kwame Nantambu, de quien debe mantenerse a 500 pies de distancia. También se le indicó que no puede regresar al lugar donde se celebró el combate de boxeo en el barrio de Little Haití en Miami.

El exjugador de 37 años se declaró no culpable el pasado martes de un cargo de intento de asesinato en segundo grado. Brown enfrenta una posible sentencia de 15 años de prisión y una multa de hasta $10,000 dólares si es declarado culpable.

El pasado 6 de noviembre Brown fue extraditado desde los Emiratos Árabes Unidos a Estados Unidos. El exjugador estuvo en Nueva Jersey, esperando ser trasladado al sur de Florida.

En mayo, durante una velada organizada por el streamer Adin Ross, Brown se vio envuelto en una pelea donde se escucharon disparos.

La exestrella de la NFL apareció primero golpeando a un hombre. Luego arrebatándole el arma de fuego a un agente de seguridad para encarar a la presunta víctima y ejecutar dos disparos, según videos en posesión de la Policía de Miami-Dade.

Una de las detonaciones terminó rozando en el cuello de la víctima que denunció al exjugador de los Pittsburgh Steelers posterior a acudir al hospital para atender la herida, se lee en la orden judicial. Brown fue retenido por la policía en el lugar, aunque liberado horas más tarde.



