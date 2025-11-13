El sindicato neerlandés de futbolistas demanda a la FIFA por la excesiva carga de partidos

El pulso entre los futbolistas y el máximo organismo rector del fútbol continúa escalando, y ahora cuenta con un nuevo y poderoso actor. La VVCS (Asociación de Futbolistas Profesionales de Países Bajos) anunció su apoyo explícito y formal a la demanda colectiva presentada contra la FIFA por la sobrecarga de trabajo de los atletas de élite.

Esta acción legal se dirige directamente contra las decisiones de la FIFA, particularmente la expansión del Mundial de Clubes y el aumento general de partidos internacionales, que están comprometiendo el descanso y la seguridad física de los profesionales.

El argumento: exceso de trabajo y riesgo de lesiones

La demanda, encabezada por la iniciativa “Justice for Players” y respaldada por otros sindicatos clave, se basa en la violación de las leyes de competencia y en la necesidad de proteger a los jugadores como empleados. La VVCS sostiene que el calendario actual no ofrece tiempo suficiente para la recuperación adecuada, aumentando drásticamente el riesgo de lesiones graves.

El apoyo del sindicato neerlandés es crucial porque suma una voz legalmente organizada de una de las naciones más influyentes en el fútbol europeo, fortaleciendo el mensaje colectivo de los jugadores.

El calendario FIFA, en la mira

La FIFA ha defendido sus decisiones argumentando que el nuevo calendario maximiza las oportunidades para las federaciones. Sin embargo, los sindicatos argumentan que estas decisiones están motivadas puramente por intereses económicos y no por el bienestar de los jugadores.

La acción de la VVCS no solo pide una indemnización por el daño causado, sino que busca un cambio estructural en la forma en que se planifican las temporadas. El hecho de que múltiples sindicatos europeos se unan legalmente contra la FIFA marca un punto de inflexión en la lucha por mejores condiciones laborales en el fútbol profesional.

