Geraldine Bazán habla sobre su vida sentimental y asegura estar “contenta”

Geraldine Bazán sobre su vida personal siempre ha sido bastante reservada, dado que le gusta solamente dar a conocer detalles de sus carrera artística. Sin embargo, esta semana estuvo como invitada a un programa donde le preguntaron por su vida amorosa y le respondió a Montserrat Oliver que está “muy bien, la verdad sí, tranquila, contenta”.

La conductora le consultó si en este momento existe alguien ocupando ese lado sentimental y le dijo que “no, pues bueno, no les tengo que dar detalles, nada más que me vean“. Lo que parece indicar que aparentemente sí se encuentra en una relación; sin embargo, no quiso dar detalles específicos, ya que no es algo que sea de su agrado.

Luego de su separación con Gabriel Soto, entendió que estar con otra persona que pertenezca al mundo del entretenimiento suele ser bastante complejo, porque ya para ella es difícil el hecho de poder ser cerrada con aspectos de su vida. Cuando los dos pertenecen al medio artístico, no suele ser sencillo para ninguna de las partes involucradas.

“Decidí desde hace tiempo no involucrarme con gente del medio porque es bien difícil mantener tu vida personal personal cuando hay dos involucrados que son personajes públicos”, le explicó.

La mexicana dijo que para ella es mucho mejor llevar su vida así, dado que en ocasiones esas relaciones amorosas no terminan muy lejos; entonces, luego hay que dar explicaciones al resto porque consideran que se lo merecen. Por ello, prefiere ser cautelosa y, en caso de no funcionar, simplemente continuar con su vida como si nada ocurrió.

“Yo creo que ya también he aprendido a lo largo de muchos años que mi vida personal la quiero mantener así para mí porque también luego pasa que sales con gente y empiezas a conocer, y a lo mejor termina no siendo nada. Pero entonces ya dijeron que anduviste, y ya hay uno más en la lista cuando no hubo nada, cuando estás conociendo a gente, entonces es complicado”, añadió.

Bazán habló sobre la probabilidad de volver a contraer matrimonio y, tras su divorcio con Gabriel Soto, no es algo que desee para sentirse feliz al lado de alguien: “Probablemente. La verdad es que no es algo que esté buscando. Busco más bien o quiero una relación en pareja, una relación que siempre construya”, dijo.

Sigue leyendo:

· Gabriel Soto sobre su encuentro con Geraldine Bazán: “Me dio mucho gusto verla”

· Gabriel Soto cierra la puerta a una reconciliación con Geraldine Bazán

· Geraldine Bazán dice que la reconciliación con su mamá será muy discreta