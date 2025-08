Geraldine Bazán dice que la reconciliación con su mamá será muy discreta

Geraldine Bazán hace varias semanas comentó que la relación con su madre, Rosalba Ortiz, se encuentra fracturada debido a que la señora ofreció detalles de la vida personal de la actriz en los medios de comunicación. Para nadie es un secreto que la mexicana siempre ha buscado la manera de mantener su vida personal lo más reservada posible, pero ¿existirá una reconciliación entre ellas?

La actriz de destacadas telenovelas mencionó que en el momento en que mejoren las cosas con su madre, preferirá mantenerlo bajo perfil para no hacer de esta situación algo incómodo para las partes involucradas: “Ese es un tema que voy a tratar en privado. Les quiero contar que si lo compartí es porque es complicado que a veces pongan en tu boca palabras que tú no dices. Entonces, por eso decidí hacer público algo que es privado y lo quiero mantener así”, dijo a “Venga la Alegría”.

Geraldine se siente muy optimista con respecto a lo que sería recuperar el vínculo con su madre, a pesar de que nunca detalló el tiempo exacto que llevan sin hablarse, ya que la actriz explicó que se alejó porque prefirió elegir su paz. Aunque a ella le gusta manejar su vida de una manera discreta, explicó que la razón por la cual hizo esto público es para aclarar malos entendidos en los que se vio involucrada sin razón aparente.

“Todo siempre se acomoda, ¿no? Yo creo que todos tenemos etapas y no pasa nada, todo está bien, pero sí me vi en la necesidad de contarlo, porque es complicado que muchas veces te hagan responsable de algo de lo que no eres responsable”, añadió.

Finalizando el mes de mayo, Geraldine declaró a la prensa que, de todas las maneras que existían, le había pedido a su madre que dejara de hablarle de su vida, y debido a que doña Rosalba seguía haciéndolo, ella prefirió alejarse porque tanto ella como sus hijas se estaban viendo afectadas.

“Sí estamos distanciadas un poco porque creo que en cualquier familia puede suceder que no siempre estás de acuerdo con muchas cosas. Pero yo la amo, la respeto, pero sí hubo un momento en el que elegí mi paz y la paz de mis hijas también, sobre todo por las cuestiones mediáticas que no tenían que ver conmigo, pero parecía que sí”, expresó.

