Gabriel Soto sobre su encuentro con Geraldine Bazán: “Me dio mucho gusto verla”

El actor Gabriel Soto habló sobre la foto que él y su ex, Geraldine Bazán, publicaron hace pocos días en las historias de la red social Instagram, dado que después de esa imagen comenzaron a circular rumores de una presunta reconciliación, a lo cual ambos siempre han dicho que es un ciclo que está cerrado.

El mexicano aclaró el lugar donde surgió la foto que se tomaron, además de que tenían mucho tiempo sin encontrarse sin sus pequeñas, ya que ellas son el motivo de que se mantengan unidos y se traten con tanta cordialidad: “Fue en el UpFront de Televisa; ella fue de invitada, realmente ella no había ido en los últimos años y me dio mucho gusto verla sin las niñas“, explicó en Despierta América.

El protagonista de la telenovela “Monteverde” mencionó que una de sus pequeñas le envió un mensaje preguntándole cómo iban sus cosas y él le respondió que todo estaba marchando bien y que se encontraba con Geraldine, por lo cual ambos decidieron tomarse una foto para enviársela, y esa misma fue la que publicaron.

“Me llega un mensaje de Miranda, mi hija la menor, me dice: ‘¿Cómo vas en tu evento, papá?’, porque están conmigo esta semana, y le digo: ‘muy bien, estoy aquí con mamá’, y le digo a Geraldine: ‘¡Vamos a tomarnos una foto para mandársela a Miranda!’, y nos tomamos la foto“, añadió.

Además, dijo que aprovecharon ese encuentro para conversar de temas que frente a sus hijas normalmente no pueden hacer. El encuentro no tuvo otro fin, sino el bienestar de sus niñas, como siempre lo ha sido y como lo ha manifestado en reiteradas oportunidades: “Estuvimos platicando de cosas que a veces no, con las niñas no podemos platicar. Elissa, mi hija mayor, ya está a punto de irse a la universidad, está a un año”.

“No, no hay segundas oportunidades, no hay borrón y cuenta nueva. Hay una madre y un padre que aman profundamente a sus hijas y que priorizan su bienestar emocional. Hay personas adultas que han aprendido de la vida y de lo que realmente importa. Si a alguien le inspira de manera positiva esta historia, ¡tómala!”, dijo Geraldine en un comunicado tras las especulaciones.

