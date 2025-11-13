Historia pura en MLB: Aaron Judge ganó su tercer MVP y Shohei Ohtani su cuarto de manera unánime

La noche de este jueves, Shohei Ohtani tras una flamante temporada con los Dodgers se coronó como MVP de la Liga Nacional, mientras que Aaron Judge, hizo lo propio en la Liga Americana con los Yankees.

Sin ninguna duda o algo qué reclamar, la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA) dio a conocer los resultados de la votación de los MVP de la campaña recién terminada, donde Ohtani y Judge se llevan a casa esta condecoración por segundo año consecutivo, siendo la primera vez en la historia que se presenta un back-to-back con los ganadores del MVP.

Y ser elegidos como los Jugadores Más Valiosos no fue algo complicado de pronosticar pero la forma en que se dio quizá sí, ya que el bateador designado y lanzador de Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, fue nombrado de forma unánime, mientras que Aaron Judge de los Yankees se llevó el galardón en la Liga Americana de manera apretada.

For the first time in history, both MVPs won in consecutive seasons 🤯 pic.twitter.com/ock5RqqyRX — MLB (@MLB) November 14, 2025

Aaron Judge repite como MVP de Liga Americana

El jardinero Aaron Judge, de los New York Yankees, repitió por segunda temporada consecutiva como ganador del premio Jugador Más Valioso de la Liga Americana, el tercero de su carrera, informó el jueves la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

“Siempre bromeaba con mis padres en el patio o cuando jugaba en la liga infantil, diciendo que algún día tendría la oportunidad de estar en las Grandes Ligas”, dijo Judge tras recibir el premio como MVP de la Liga Americana. “Nunca pensé que sería algo así. Es simplemente increíble. Siempre persigan sus sueños”.

Desde que la BBWAA comenzó a otorgar el premio Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) en 1931, solamente en 14 ocasiones un jugador lo recibió en años seguidos, pero nunca había ocurrido simultáneamente en ambas ligas, como en 2025. Judge, el MVP del Joven Circuito en 2022 y 2024, superó en la votación de este año al receptor Cal Raleigh, de los Seattle Mariners, y al antesalista dominicano José Ramírez, de los Cleveland Guardians, para convertirse en el decimoter pelotero de la historia con tres o más estatuillas que lo acreditan como el mejor de su circuito.

Joe DiMaggio, Mickey Mantle y Yogi Berra, todos integrantes del Salón de la Fama, son los otros jugadores de los Yankees con tres premios MVP.

‘El Capitán’ de los Yankees encabezó la Liga Americana en bateo (.331), boletos (124) y anotadas (137) y agregó 53 jonrones, 30 dobles y 114 impulsadas. Además, fue primero en porcentaje de alcanzar bases (OBP) y Slugging. Judge es el quinto jugador en la era de la expansión (desde 1961) en liderar la MLB en promedios de bateo, OBP y Slugging en una sola temporada.

En 2025, Judge logró su cuarta campaña con 50 jonrones. Con esta hazaña, igualó a Babe Ruth, Mark McGwire y el dominicano Sammy Sosa como los jugadores con más temporadas de 50 jonrones en la historia de las Grandes Ligas. Judge también se convirtió en el séptimo jugador diferente en la historia con temporadas consecutivas de 50 jonrones y, junto a Ruth, es el único jugador en lograrlo con la camiseta de los Yankees.

Shohei Ohtani gana cuarto premio MVP

El extraordinario pelotero japonés de dos vías Shohei Ohtani, de los Los Ángeles Dodgers, atrapó por segunda temporada consecutiva el premio Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y ahora suma cuatro de esos trofeos en su carrera, la segunda mayor cosecha de la historia, anunció el jueves la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA).

“Lo más grande es, obviamente, haber podido ganar la Serie Mundial. Eso es lo primordial. Ya saben, es la guinda en el pastel poder obtener un premio individual, ser coronado MVP, realmente, aprecio el apoyo de todos mis compañeros de equipo, de todos los que me rodean, de mi cuerpo técnico”, dijo Ohtani a través de un intérprete después de recibir el premio.

Ohtani, quien ganó en 2021 y 2023 en la Liga Americana y el año pasado en la Liga Nacional, solamente está detrás del jardinero estadounidese Barry Bonds, quien obtuvo en siete ocasiones el Jugador Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) en la Liga Nacional. Ohtani y Frank Robinson son los únicos que ganaron el MVP en ambas ligas, pero ahora el nipón es el único con múltiples estatuillas en cada circuito.

Ohtani, quien bateó .282, con 55 jonrones, 20 robos, 146 anotadas y 102 impulsadas como bateador designado y tuvo efectividad de 2.87 con 62 ponches en 47 innings en su regreso como lanzador, tras una pausa de recuperación de una segunda operación de codo, superó en la votación de los periodistas al jardinero dominicano de los New York Mets, Juan Soto, y al bateador designado Kyle Schwarber, de los Philadelphia Phillies.

En 2024, en su primera temporada de un contrato de 10 años y $700 millones de dólares con los Dodgers, Ohtani se convirtió en el primer jugador de la historia con 50 jonrones y 50 bases robadas y ayudó a ganar la Serie Mundial. En 2025, bateó más de 50 jonrones y ponchó a más de 50 bateadores, algo sin precedente, y otra vez ganó con el equipo angelino el Clásico de Otoño.

En sus primeras dos temporadas con los Dodgers, Ohtani ha ganado la Serie Mundial y el premio MVP. Ésa es una hazaña que no ha logrado algún otro jugador en las cuatro principales ligas profesionales de Estados Unidos (MLB, NBA, NFL y NHL).

Ohtani es uno de los cinco jugadores en la historia de la MLB en conectar, al menos, 50 jonrones en la temporada regular y ganar la Serie Mundial en el mismo año, hazaña que ha logrado en las últimas dos temporadas. Mickey Mantle y Babe Ruth, con los New York Yankees, son los únicos otros jugadores que lo han conseguido en múltiples ocasiones.

Ruth es el único pelotero con más jonrones (113 en 1920-21 con los Yankees) en sus primeras dos temporadas con un equipo, cifra que supera los 109 que lleva Ohtani con el uniforme de los Dodgers. El dominicano-americano Alex Rodríguez también pegó 109 en sus primeros dos años (2001-02) con los Texas Rangers.

