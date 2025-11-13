Hospitalizan al líder de los derechos civiles Jesse Jackson por enfermedad neurodegenerativa

El líder y activista por los derechos civiles, Jesse Jackson, fue hospitalizado el miércoles en relación con su enfermedad neurodegenerativa por Parálisis Supranuclear Progresiva (PSP), de la cual no se dispone una cura.

A través de un comunicado oficial emitido por Rainbow PUSH Coalition, fundada por Jackson en 1996, se confirmó el ingreso del líder de 84 años. La entidad precisó que la condición de PSP del Reverendo Jackson ha sido objeto de seguimiento durante más de una década.

Asimismo, la familia de Jackson agradeció las muestras de apoyo y oración, según el comunicado de la organización, donde se detalló la evolución de su diagnóstico.

“Inicialmente se le diagnosticó la enfermedad de Parkinson; sin embargo, en abril pasado se confirmó que padecía PSP. La familia agradece todas las oraciones en este momento”, apuntó la organización.

Estado de salud de Jackson en los últimos años

El Reverendo Jackson reveló públicamente su diagnóstico inicial de la enfermedad de Parkinson en 2017. Al hacer este anuncio, el activista y pastor bautista, conocido por haber trabajado junto al Dr. Martin Luther King Jr., expresó la dificultad de asimilar la noticia.

“Tras una serie de pruebas, mis médicos diagnosticaron la enfermedad de Parkinson, la misma que acabó con la vida de mi padre”, declaró Jackson en ese momento. “Comprender los efectos de esta enfermedad en mí ha sido doloroso, y me ha costado entender su gravedad”.

La salud del Reverendo Jackson ha enfrentado diversos desafíos en los últimos años, incluyendo un procedimiento quirúrgico de vesícula biliar y una hospitalización anterior causada por la COVID-19 en 2021. Su diagnóstico posterior de PSP reemplazó al de Parkinson y motivó su ingreso más reciente para observación.

A pesar de sus complicaciones médicas, el veterano activista político completó una transición de liderazgo en 2023, año en el que reverendo Jackson anunció su retiro como presidente de la Coalición Rainbow PUSH.

Con información de Fox News

