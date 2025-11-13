Ikea oferta juegos de comedor, perfectos para Thanksgiving: $400 para 4 personas

Si estás pensando en renovar tu mesa para la cena del Thanksgiving Day, escogiste el mejor momento, porque Ikea tiene disponible un catálogo de mesas hermosas, para dos, cuatro y hasta seis personas.

La cadena también te ofrece mesas redondas, cuadradas y rectangulares. Con apenas ver las fotos empezarás a imaginarte tu decoración para la cena de Acción de Gracias, con el pavo horneado justo en el centro.

Te compartimos algunas de las ofertas más llamativas que están publicadas en el sitio web de Ikea. Consulta los precios, tiempos de entrega y todas las especificaciones de cada producto.

6 juegos de comedor en Ikea que son perfectos para Thanksgiving

Mesa y cuatro sillas de pino con tinte antiguo – $259.99

Fabricado en madera de pino maciza, este conjunto ofrece un estilo clásico y cálido. El material natural envejece con elegancia, adquiriendo con el tiempo un carácter único que embellece cualquier comedor.

Mesa y 4 sillas HAUGA/STEFAN, gris/marrón-negro (118 x 74 cm) – $289.99

Ideal para cocinas o salones pequeños, este conjunto combina la mesa tradicional HAUGA con las resistentes sillas STEFAN de madera maciza. Su diseño sobrio encaja en ambientes modernos o rústicos, y puede personalizarse con cojines para mayor comodidad.

Mesa y 2 sillas HAUGA, blancas (74 x 74 cm) – $189.99

Perfecto para espacios reducidos, este comedor de dos plazas ofrece una estética limpia y funcional. Se integra fácilmente con otros muebles de la línea HAUGA, creando una atmósfera coordinada y luminosa en la cocina o comedor.

Mesa y 4 sillas, negro/acacia (51 1/8”) – $459.99

Un conjunto elegante y resistente. Las patas de acero tubular garantizan durabilidad, mientras que el acabado negro con detalles en acacia imita la belleza de la madera torneada tradicional. Una opción robusta y sofisticada para uso diario.

Mesa y 6 sillas, marrón claro/blanco (72 7/8”) – $569.99

Pensado como punto de reunión familiar, este juego combina una estructura sólida con una pátina de madera elegante. Ideal para comidas, reuniones o actividades en casa, ofrece espacio y estilo para compartir buenos momentos durante años.

Mesa y 4 sillas VIHALS, blanco/verde Tibbleby gris verdoso (42 1/8”) – $309.99

De aspecto moderno y versátil, este conjunto destaca por su equilibrio entre calidad y precio. Los muebles VIHALS se adaptan a distintos estilos gracias a su diseño funcional, colores suaves y materiales duraderos.