Lentas y poco fiables: ¿cuáles son las peores rutas de buses MTA en Nueva York?

Cada día 238 rutas de autobús locales recorren Nueva York, además de 20 rutas del Servicio Selecto de Autobús (SBS) y 75 de autobús exprés, según la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

La calidad del servicio depende en mucho del tráfico en la ruta, que a su vez está supeditado a la hora, el clima y el día de la semana. En teoría, en las horas pico de lunes a viernes la frecuencia es mayor, y baja en otros momentos de la semana y además cuando hay lluvia y nieve. En ese panorama, dos líneas fueron “premiadas” recientemente por algo que nada quiere tener en su rutina: el servicio más lento y el menos confiable: M42 en Manhattan y Q8 en Queens, respectivamente.

La calificación negativa “Pokey Award” -también conocido como el autobús más lento- fue dada por TransitMatters, una organización sin ánimo de lucro que defiende los derechos de los usuarios del transporte público.

El autobús más lento de toda la ciudad fue el M42 que, según la organización, alcanza una velocidad media de tan sólo 5 mph (8 kmh), atravesando la céntrica 42st de punta a punta, incluyendo la congestionada zona Times Sq, meca turística y teatral de fama mundial.

Un punto positivo es la velocidad del M42 mejoró desde la implementación del polémico peaje por congestión (CBDTP), que redujo el tráfico en Manhattan, según los expertos.

En tanto, el “Schleppie Award” al autobús menos fiable fue para el Q8 en Queens. Según la organización, este autobús llega con más de tres minutos de retraso a cada parada.

Pero no todo fueron malas noticias. También se entregó el nuevo “Mazel Award” al servicio con mayor mejora, que recayó en el M79 del Upper West Side en Manhattan.

Los defensores del transporte público y los autobuses llevan años exigiendo mejoras. Ahora hay carriles de bus con asfalto pintado de rojo por toda la ciudad, además de cámaras de vigilancia. Entonces, ¿por qué no ha mejorado el servicio para todos?, cuestionó NBC News.

“Tiene que haber continuidad. Por fin tendremos un alcalde que realmente se preocupe por los autobuses y que quiera ver esas mejoras para los usuarios reales”, declaró Lisa Daglian, del Comité Asesor Ciudadano de la MTA.

Otra explicación de por qué el servicio de autobuses sigue teniendo problemas radica en la aplicación de la normativa, según algunos usuarios. “Hay autos que bloquean el carril bus. Así que los autobuses circulan por el carril de tráfico normal. Y por eso van más despacio, porque los carriles bus no están abiertos”, argumentó el usuario Irwin Mensch.

Viajar gratis en los buses MTA de Nueva York, una de las promesas más comentadas en la victoriosa campaña de Zohran Mamdani a la alcaldía, podría no hacerse realidad, al ser ahora rechazada por la gobernadora Kathy Hochul, quien ejerce control de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), y el el secretario de Transporte (DOT), Sean Duffy.

Pero el venidero alcalde sigue firme: “Estoy tan entusiasmado con los autobuses gratuitos hoy como lo estaba hace más de un año”, afirmó Mamdani.