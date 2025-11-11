Buses gratis en Nueva York: promesa de Mamdani es rechazada por gobernadora en control de MTA

Viajar gratis en los buses MTA de Nueva York, una de las promesas más comentadas en la victoriosa campaña de Zohran Mamdani a la alcaldía, podría no hacerse realidad.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien ejerce control de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), declaró ahora que no estaba lista para implementar autobuses gratuitos, prefiriendo subsidiar las tarifas sólo para usuarios de bajos ingresos.

“No puedo presentar un plan ahora mismo que reste dinero a un sistema que depende de las tarifas de los autobuses y el Metro”, afirmó. “Pero ¿podemos encontrar una manera de hacerlo más accesible para quienes necesitan ayuda? Por supuesto que sí”. Hochul hizo este comentario el domingo, durante el último día de la conferencia “SOMOS”, en San Juan, Puerto Rico.

El secretario de Transporte (DOT), Sean Duffy, aprovechó la oportunidad para opinar sobre el tema en redes sociales. “Nada en la vida es gratis”, escribió Duffy en una publicación en Twitter/X. “Desafortunadamente, los residentes de la ciudad de Nueva York lo aprenderán por las malas, ya que no contarán con los viajes en autobús gratuitos que Mamdani prometió. Recuerden esto la próxima vez que apoyen a un socialista”.

Igualmente Janno Lieber, presidente de la MTA; Marc Molinaro, director de la Administración Federal de Tránsito (FTA); y destacados defensores del transporte público coinciden en que “la eliminación de las tarifas de autobús en la ciudad de Nueva York no debería ni puede ocurrir”, apuntó Daily News.

Nothing in life is free.



New York City residents will unfortunately now learn it the hard way because they won’t be getting the free bus rides Mamdani promised.



Remember this the next time you support a socialist. https://t.co/A1YyyNft4G — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 10, 2025

Mamdani, quien se declaró vencedor la noche de las elecciones, presentó su triunfo como una victoria para los trabajadores que luchan por sobrevivir, comentó ABC News.

“Nueva York, esta noche me han dado un mandato para el cambio”, dijo el martes 4 de noviembre, prometiendo “despertar cada mañana con un único propósito: hacer de esta ciudad un lugar mejor para ustedes que ayer”.

Sin embargo, Mamdani ya ha enfrentado críticas sobre la viabilidad de sus propuestas, incluyendo el transporte público gratuito para los neoyorquinos, un pilar de su campaña. Pero mantiene su promesa. “Esto no son solo eslóganes. Son compromisos, y estoy deseando cumplirlos”, afirmó.

Al momento, la MTA enfrenta pérdidas millonarias por la cada vez mayor cifra de usuarios que acceden sin pagar al Metro y buses. Este año los delitos relacionados con el transporte público en la ciudad de Nueva York han disminuido. Sin embargo, la violencia sigue siendo constante. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia, la inmigración y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.

Menos de la mitad (45%) de los pasajeros se sienten seguros o satisfechos dentro de los trenes y estaciones, según una encuesta semestral de la MTA. Un estudio privado presentado este año analizando data del Departamento de Transporte (DOT) de 2021-2023 determinó que el estado Nueva York tiene el transporte público más peligroso del país.

Apoyo al cuidado infantil: alto costo

Hochul también ofreció detalles sobre su postura respecto a algunas otras de las promesas de campaña de Mamdani. Por ejemplo, la gobernadora afirmó que estaba considerando la posibilidad de ampliar el acceso universal al cuidado infantil en todo el estado.

“Ya me comprometí con el cuidado infantil. Así que estaremos en camino de lograrlo. Estoy comprometida con esto”, declaró. “Como gobernadora y madre, lo entiendo, pero implementarlo en todo el estado ahora mismo costaría alrededor de $15 mil millones de dólares: la totalidad de mis reservas”.

Tras la conferencia de SOMOS, Hochul viajó a República Dominicana, donde asistió a un desayuno para celebrar un intercambio intercultural. Cientos de miles de neoyorquinos tienen vínculos con ese país, “lo que representa un importante bloque de votantes que Hochul deberá cortejar en su búsqueda de la reelección en 2026”, acotó New York Post.

El viernes la joven congresista republicana Elise Stefanik, aliada de Donald Trump, anunció que enfrentará a la demócrata Hochul, llamándola de nuevo “la peor gobernadora del país”. Otro que ha manifestado su intención de retarla en las primarias de su partido es su actual vicegobernador, Antonio Delgado.