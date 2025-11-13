Murió a los 19 años la futbolista Lauren Turner tras ser arrollada por un camión de carga

Lauren Turner, joven promesa del fútbol universitario en Estados Unidos, falleció el pasado 7 de noviembre a los 19 años, 41 días después de haber sido arrollada por un camión de carga mientras se desplazaba en scooter eléctrico junto a una compañera de equipo.

No obstante, la confirmación llegó tres días después. En redes sociales, el equipo de Cal State Fullerton anunció el fallecimiento de su joven estrella tras más de un mes luchando por su vida.

“El equipo de futbol femenino de los Titans está desconsolado al anunciar el fallecimiento de Lauren Turner. Nuestros pensamientos y oraciones están con sus padres, Christopher y Christine, sus hermanas Nicolette y Victoria, sus compañeros de equipo, entrenadores, miembros del personal, amigos y todos los que tuvieron la suerte de conocerla”, escribieron.

El trágico accidente ocurrió el 27 de septiembre en Fullerton, California, donde Turner cursaba estudios y jugaba para el equipo de fútbol femenil de Cal State Fullerton. La colisión le provocó un trauma craneal severo y múltiples lesiones que la mantuvieron en coma durante más de un mes.

Fueron 41 días de agonía en los que familiares, compañeros y entrenadores guardaban las esperanza de una recuperación. Sin embargo, Turner no superó las secuelas y heridas del accidente.

La Policía de Fullerton mantiene abierta una investigación para determinar si lo ocurrido fue por negligencia del conductor de camión.

La universidad y el equipo han anunciado homenajes póstumos, incluyendo un minuto de silencio en el próximo partido y la creación de una beca deportiva con su nombre.

¿Quién era Lauren Turner?

Oriunda de California, Turner nació en 2006 y desde pequeña mostró talento para fútbol. Se convirtió en una promesa juvenil del equipo de Southern California.

Su talento la llevó a ser nombrada capitana de su equipo en la preparatoria de Beckman High School, donde conquistó el MVP en su año junior.

El sueño de Lauren Turner era poder llegar al futbol profesional, en la National Women’s Soccer League (NWSL).



Sigue leyendo:

· Balón de Oro 2025: ¿En qué lugar quedó Alessia Russo, la delantera que se formó en Carolina del Norte?

· Jugadora Savannah DeMelo se desplomó en pleno partido ante Seattle Reign en la NWSL

· NWSL creará fondo de cinco millones para indemnizar a jugadoras que fueron abusadas