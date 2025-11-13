Nueva York: pronóstico del tiempo para este jueves 13 de noviembre

¿Qué ropa usar para salir por las calles de Nueva York este jueves? El pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad que nunca duerme marca una temperatura máxima de 52 grados Fahrenheit (11ºC) y una mínima de 39 grados Fahrenheit (4ºC). Por otra parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a sentir rondará los 43ºF (6ºC) de máxima y 43ºF (6ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 2% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que el porcentaje de nubosidad será del 13% en el transcurso del día y del 12% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 19.88 mph durante la primera mitad del día y los 16.16 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:40 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:40 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se esperan nubes y claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 36 y los 50 grados Fahrenheit (2 y 10 grados Celsius).

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.