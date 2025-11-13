El centavo se despide: historia de la última acuñación en Philadelphia

Este miércoles, la Casa de la Moneda en Philadelphia acuñó su último centavo, cerrando un capítulo de 231 años en la historia numismática del país. La decisión de su desaparición está impulsada por su alto costo de producción, aunque ha generado una cantidad importante de críticas por la falta de previsión para afectar a la población y a los negocios.

Esta desaparición fue ordenada por Donald Trump a principios de este año, señalando que el costo de su acuñamiento era superior a su valor nominal. Sin embargo, estas monedas están profundamente arraigadas en la cultura estadounidense durante más de dos siglos, aun cuando prácticamente no tienen valor.

El fin de una era numismática

Cuando se introdujo en 1793, un centavo era suficiente para comprar una galleta, una vela o un caramelo. Ahora, terminan guardados en frascos o cajones, y cada uno cuesta casi 4 centavos producirlo, mucho dinero para un objeto que no vale lo que cuesta.

“Que Dios bendiga a Estados Unidos, y vamos a ahorrarles a los contribuyentes $56 millones de dólares”, dijo el tesorero Brandon Beach en la Casa de la Moneda de Estados Unidos en Philadelphia antes de pulsar un botón para acuñar el último centavo.

After 232 years, today the U.S. mint has made the last Penny pic.twitter.com/Hir3U7Nc76 — TaraBull (@TaraBull) November 12, 2025

Las monedas fueron colocadas cuidadosamente en una bandeja para que los periodistas las vieran y anunciaron que los últimos centavos serán subastados en Philadelphia, por su alto valor simbólico.

Pese a que ya no se acuñan, miles de millones de centavos siguen en circulación y mantendrán su curso legal, pero ya no habrá nuevas emisiones. La última moneda estadounidense que se dejó de acuñar fue la de medio centavo en 1857, recordó Beach.

La mayor parte de la producción de monedas de un centavo terminó en el verano. Durante la última acuñación, los trabajadores de la Casa de la Moneda permanecieron en silencio en la planta, en una señal de duelo para un viejo amigo. Cuando salieron las últimas monedas, las personas comenzaron a aplaudir y se congratularon de presenciar un momento histórico:

“Es un día emotivo”, dijo Clayton Crotty, quien ha trabajado en la Casa de la Moneda durante 15 años. “Pero no es inesperado”.

“Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha acuñado monedas de un centavo que literalmente nos cuestan más de dos centavos”, escribió Trump en una publicación en Truth Social en febrero. “¡Esto es un derroche!”, agregó.

El valor sentimental de los centavos y el problema de su desaparición

Sin embargo, muchos estadounidenses sienten nostalgia por estas monedas, casi sin valor, pues las consideran amuletos para la abundancia o simplemente son divertidas para coleccionar.

Pero también ante el anuncio, algunos comerciantes expresaron su preocupación por la escasez de centavos y el fin de la producción, ya que afirmaron que la eliminación gradual ha sido abrupta y no incluyó directrices gubernamentales sobre cómo gestionar las transacciones.

Esto es lo que debes saber sobre la larga historia del centavo en Estados Unidos:

¿Cuándo se acuñó el primer penique?

El centavo fue una de las primeras monedas acuñadas por la Casa de la Moneda de Estados Unidos después de su establecimiento en 1792, cuando solo se producían las monedas de medio centavo y de un centavo.

El Congreso finalmente descontinuó el medio centavo en 1857, por impopular, pero mantuvo el centavo tras reducir su tamaño para en el costo de fabricación. Su última edición está compuesta de una aleación de 97.5% de zinc con baño de cobre.

¿Qué pasará con los últimos centavos?

Según la Asociación de Banqueros Estadounidenses, todavía hay en circulación unos $250,000 millones de centavos y, si bien, no desaparecerán, pero su circulación disminuirá y mantendrán su modesto valor, ya que se les considera infrautilizados.

#ElFinancieroTV | 🪙 Estados Unidos cancela la producción de su moneda de un centavo tras 2 siglos de circulación, ya que Trump ordenó su eliminación por altos costos de creación.

📺: @OmarCepedaCastr pic.twitter.com/nkKVs9KxIg — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) November 13, 2025

¿Cuánto cuesta acuñar un centavo?

Según la Casa de la Moneda, cada centavo tiene un valor de producción de cuatro centavos, por lo que el presidente Trump consideró que era “un gran derroche” para la economía nacional, luego que el Departamento del Tesoro estima que ahorrará $56 millones de dólares anuales en materiales al dejar de producirlos.

Sin embargo, hay personas que afirman que estos costos son una ganga, comparado con el níquel, cuya acuñación cuesta casi 14 centavos. Cada moneda de diez centavos cuesta cerca de 6 centavos producirla y distribuirla, y una de veinticinco centavos, casi 15 centavos.

¿Dónde se utilizan los centavos?

Los centavos están largamente ligados a distintas tradiciones y han aparecido en refranes como: “Si ves un centavo, recógelo. Todo el día tendrás buena suerte”.

También es útil en campañas benéficas y para quienes continúan utilizando efectivo y monedas físicas en sus compras.

¿Cómo será el mundo sin centavos?

Para los minoristas, la eliminación gradual fue inadecuada, ya que las etiquetas de precio que terminan en 0.99 dólares son un pilar del comercio minorista para convencer a los clientes de que tienen para sí una buena oferta.

La Asociación de Banqueros Estadounidenses afirma que algunos bancos y comercios minoristas podrían redondear las transacciones en efectivo a los cinco centavos más cercanos, imitando lo que hicieron países como Canadá y Australia después de eliminar gradualmente sus propias monedas de menor valor.



