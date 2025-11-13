Revolución visual: el nuevo Santiago Bernabéu estrena imagen y logotipo propio

El Santiago Bernabéu ha completado su transformación no solo física, sino también conceptual. El Real Madrid ha implementado una estrategia de branding que busca elevar el estatus del estadio a una entidad de negocio y mercadeo independiente. El punto culminante de esta iniciativa es la presentación de un nuevo logotipo diseñado específicamente para el recinto.

Este logo distintivo será utilizado en toda la comercialización, promoción de eventos (conciertos, convenciones, etc.) y productos de merchandising relacionados exclusivamente con el estadio, separando sutilmente la identidad del recinto de la identidad del club.

Logo del estadio Santiago Bernabéu. Crédito: Cortesía

La estrategia detrás de la nueva imagen

La creación de una marca propia para el Bernabéu responde a la necesidad de maximizar la rentabilidad de la infraestructura multiusos, una de las principales metas del proyecto de renovación.

Marca de Entretenimiento: El nuevo logo y la identidad visual permitirán al Real Madrid posicionar al estadio como un destino premium y versátil en el circuito global de grandes eventos, compitiendo con los escenarios más grandes del mundo.

El nuevo logo y la identidad visual permitirán al Real Madrid posicionar al estadio como un destino premium y versátil en el circuito global de grandes eventos, compitiendo con los escenarios más grandes del mundo. Diversificación de Ingresos: Al separar la marca del estadio, el club facilita la atracción de patrocinadores específicos para el recinto (distintos a los del club) y la expansión de sus fuentes de ingresos más allá de los días de partido.

El diseño del logo, que mantiene una estética moderna y elegante, refleja la avanzada tecnología y la arquitectura vanguardista del nuevo Bernabéu. El club ya ha comenzado a utilizar la nueva iconografía en sus plataformas digitales y en el merchandising asociado al Tour del Estadio.

El Santiago Bernabéu no es solo un estadio, sino una marca de lujo global, y este nuevo branding es el paso final para rentabilizar su multimillonaria renovación.

Sigue leyendo:

La nueva era del fútbol: la expansión global de los fondos de inversión

LaLiga denuncia cánticos racistas contra Lamine Yamal en el estadio del Celta

