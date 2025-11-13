Sara Corrales anuncia su embarazo con un emotivo video junto a su esposo Damián Pasquini

Sara Corrales está atravesando uno de los mejores momentos de su vidad, ya que a actriz confirmó que está embarazada, acontecimiento que celebró junto a su esposo, Damián Pasquini, con quien se casó en agosto pasado. La revelación, cargada de emoción y ternura, llegó tras una revisión ginecológica en la que jamás imaginó recibir una noticia que cambiaría su vida para siempre.

Corrales compartió que la noticia la tomó desprevenida durante su chequeo anual, donde el médico le anunció que está embarazada. Entre lágrimas y alegría, la actriz procesó la sorpresa durante cuatro días antes de contárselo a su esposo, de acuerdo con lo publicado en People en español.

Preparó un video especial, una caja con detalles de bebé y las primeras imágenes de la ecografía para darle la noticia como siempre soñó: de manera íntima, simbólica y profundamente emotiva, destaca la publicación.

Damián, al ver el video, no tardó en comprender lo que estaba ocurriendo. Ambos recuerdan ese momento como uno de los más conmovedores de su relación.

Sara Corrales y su esposo debutarán como papás

Cuando Sara recibió la noticia tenía apenas cinco semanas de gestación; hoy, ya viven la semana 14 con enorme gratitud. Mientras la actriz disfruta un embarazo tranquilo y sin malestares, su esposo reconoce entre risas que él ha sentido más antojos y cambios de humor que ella.

Sara continúa con su rutina de ejercicio, duerme bien y asegura que la energía la ha acompañado desde el inicio, salvo por un poco de reflujo y un apetito voraz que no deja de sorprenderla.

Un bebé muy esperado y un amor que se multiplica

En su cuenta de Instagram, donde hizo pública la noticia, Corrales compartió un mensaje lleno de espiritualidad y sensibilidad, destacando que el latido de su bebé representa un milagro y una señal perfecta del universo. La pareja expresó que aún no conoce el sexo del bebé, pero ya sienten un amor inmenso por quien pronto convertirá su hogar en una familia de tres.

En el video que publicaron se ve a la actriz llorando al recibir la confirmación médica, además de escuchar a ambos dedicar palabras llenas de emoción a su futuro hijo o hija, reafirmando que es un bebé profundamente amado y deseado.

Sueños de familia y un vínculo que crece cada día

Sara y Damián coinciden en que esta nueva etapa los ha unido más que nunca. Él se describe como un papá protector y pendiente de cada detalle, mientras ella afirma sentirse bendecida por compartir este sueño con un hombre al que admira y ama profundamente.

La actriz incluso confesó que una de las cosas que más la conmueve es llevar “un pedacito” de su esposo dentro de ella, un gesto que resume lo que este embarazo significa para ambos.

Un futuro lleno de amor

A la espera del nacimiento, los dos imaginan una familia cálida, comunicativa y unida. La pareja está disfrutando cada paso del proceso y comparte con sus seguidores la alegría de este capítulo que marcará sus vidas para siempre.

