Súper de edificio fallece tras supuesto asalto en Nueva York; 2do caso reciente

Burim Havolli, superintendente de 41 años, sufrió un infarto mortal tras aparentemente ser golpeado con un teléfono celular durante una discusión en Brooklyn (NYC) la mañana de ayer, dejando tres niños pequeños huérfanos.

El médico forense debe determinar la causa exacta de la muerte y si se trató de un homicidio. Según sus familiares y fuentes policiales, Havolli tuvo una fuerte discusión con su agresor alrededor de las 8:12 a.m. del miércoles dentro de un edificio ubicado en la intersección de Ocean Ave. y Glenwood Road en Midwood, y fue golpeado repetidamente en la cabeza con un teléfono celular.

“Lo estaba golpeando en la cabeza”, declaró al Daily News un primo de la víctima, quien prefirió permanecer en el anonimato. Havolli logró controlar a su agresor, quien presuntamente intentaba robar paquetes del edificio, hasta que llegó la policía y lo detuvo, según Johnny García (55), portero del edificio, quien afirmó haber trabajado con el “súper” durante 15 años.

“Vino a recoger los paquetes. Benny intentó retenerlo hasta que llegara la policía”, declaró García. “Todo empezó en el vestíbulo y se enzarzaron en una pelea. Terminó afuera”. El portero agregó que el edificio ha tenido problemas durante el último año con robos de paquetes.

Tras el altercado, Havolli subió a su apartamento del 2o piso para ducharse, pero empezó a vomitar y se desplomó, según declaró un primo de la víctima. La Policía de Nueva York acudió rápidamente al lugar y encontró a la víctima con heridas en la cabeza y había sufrido un aparente infarto. Los servicios de emergencia trasladaron al conserje al Kings County Hospital en estado crítico, donde falleció.

“Era un gran hombre”, declaró a Daily News otro familiar que prefirió permanecer en el anonimato. “Deja a su esposa y a tres bebés. Es terrible”.

Una persona fue detenida, pero no se presentaron cargos de inmediato. La policía también recuperó una moto y una sudadera negra con capucha que pertenecían al sospechoso, cuyo nombre no ha sido divulgado.

En un caso parecido, en septiembre un robo armado causó problemas de salud que aparentemente provocaron la muerte a José Antonio Tur, casero de 99 años en el Alto Manhattan (NYC).