Target baja de precio más de 3,000 víveres y otros productos

Con el objetivo de aliviar la presión económica que enfrentan millones de familias, Target anunció una nueva reducción de precios en más de 3,000 artículos, incluyendo alimentos, bebidas y productos esenciales.

La medida busca apoyar a los consumidores en vísperas de la temporada navideña, una época en la que los gastos suelen incrementarse.

Descuentos en artículos básicos y donación contra el hambre

La cadena minorista informó que los descuentos estarán disponibles tanto en tiendas físicas como en línea, y que no aplicarán en Alaska ni Hawái.

Según Lisa Roath, vicepresidenta ejecutiva y directora de comercialización de alimentos, productos esenciales y belleza, la decisión responde a la necesidad de ayudar a las familias en un momento de altos costos.

“Bajar los precios de miles de artículos que los clientes compran con frecuencia marcará una diferencia para quienes manejan presupuestos ajustados durante las fiestas”, declaró Roath.

Además del ajuste de precios, Target donará $500,000 dólares a Feeding America, organización dedicada a combatir el hambre en Estados Unidos, en respuesta al aumento de la demanda en los bancos de alimentos.

Más ahorro en la temporada navideña

La empresa también recordó que este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia para mantener la accesibilidad de sus productos.

Este mes, Target lanzó su menú de Acción de Gracias más económico de la historia, con una comida para cuatro personas por menos de $5 por persona, que incluye un pavo Good & Gather a 79 centavos por libra.

Los clientes también podrán aprovechar la garantía de igualación de precios navideña, válida para compras realizadas desde el 1 de noviembre hasta el 24 de diciembre.

Si un artículo baja de precio durante ese periodo, los compradores podrán solicitar el reembolso de la diferencia.

El contexto económico del consumidor

La medida llega en un momento en que la asequibilidad de los alimentos preocupa a millones de hogares.

Según la Federación Nacional de Minoristas (NRF, por sus siglas en inglés), los consumidores planean gastar en promedio $890.49 por persona durante esta temporada, una cifra ligeramente menor al año anterior (1.3% menos), pero aún la segunda más alta registrada por la organización.

Al mismo tiempo, Target continúa implementando promociones previas al Black Friday, como la venta anticipada realizada la semana pasada, que abarcó de jueves a sábado.

Con sus recortes de precios y donaciones, Target refuerza su compromiso de apoyar a los consumidores en una época clave para la economía del hogar.

En un contexto de inflación persistente, las iniciativas de la compañía buscan no solo atraer más clientes, sino también brindar un alivio tangible a los presupuestos familiares.

