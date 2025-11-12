Dollar Tree incrementa precios de productos hasta $1.50

La cadena de tiendas de a dólar Dollar Tree comenzó a subir los precios de varios de sus artículos, marcados con etiquetas rojas que anuncian incrementos de hasta $1.50. Aunque la medida ha causado molestia entre algunos consumidores, la empresa asegura que las ventas no se han visto afectadas y que incluso más personas están comprando en sus tiendas.

Los productos con etiqueta roja subirán de precio

Según un informe de Business Insider, las etiquetas rojas que ahora aparecen en algunos artículos de Dollar Tree indican que su precio pasará de los habituales $1.25 a $1.50, o que ya lo ha hecho.

A pesar del descontento de los compradores en redes sociales, el director ejecutivo de la compañía, Michael Creedon, declaró durante una llamada con inversionistas en septiembre que los incrementos no han frenado la demanda.

“Los clientes entran a nuestras tiendas y siguen viendo valor”, afirmó Creedon, según una transcripción de Yahoo! Finance.

“El 85% de nuestros productos todavía cuesta $2 o menos. Creemos que eso mantiene satisfechos a nuestros consumidores”, añadió.

Ventas en aumento pese a los aumentos de precios

En su reporte financiero del segundo trimestre de 2025, Dollar Tree informó un aumento del 12.3% en las ventas interanuales y la incorporación de 2.4 millones de nuevos clientes.

Creedon destacó que, incluso con las subidas de precios, las unidades vendidas también crecieron. “Aunque hicimos algunos ajustes en el segundo trimestre, las ventas por producto siguieron al alza”, dijo.

De “todo a un dólar” a precios variables

Fundada como un negocio de precios fijos, Dollar Tree dejó de ser literalmente una ‘tienda de dólar’ desde 2021, cuando elevó su precio base a $1.25.

Ese mismo año, introdujo su sección Dollar Tree Plus, con artículos de entre $3 y $5, y en 2024 amplió su catálogo a productos que llegan a $7.

En 2025, la empresa decidió aplicar incrementos adicionales, principalmente como respuesta al impacto de los aranceles, que aumentaron los costos de productos esenciales.

Creedon explicó que los aumentos son parte de un plan más amplio que incluye negociar con proveedores, rediseñar productos, cambiar de país de origen y eliminar inventario poco rentable.

Clientes con mayores ingresos, una nueva tendencia

Aunque históricamente Dollar Tree ha atraído a consumidores de ingresos bajos y medios, su base de clientes está cambiando.

Creedon señaló que la mayoría de los nuevos compradores provienen de hogares con ingresos superiores a $100,000 al año, impulsados por la inclusión de productos de mayor precio en su catálogo.

El fenómeno refleja un cambio en el comportamiento de consumo. Datos de GlobalData Retail citados por CBS News muestran que el 59.2% de las personas con ingresos entre $56,501 y $169,750 compraron en tiendas de descuento en 2025, frente al 47.5% en 2021.

Incluso entre quienes ganan más de $169,751, la proporción de compradores en tiendas como Dollar Tree aumentó del 19.8% al 27.5% en el mismo periodo.

Sigue leyendo:

– Los 5 empleos de supermercado más difíciles de cubrir

– 10 trucos que los vendedores de autos usan para hacerte gastar más

– 3 lugares donde jamás debes pagar con una tarjeta de débito